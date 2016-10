Zwei neue Kurse für Kinder in Bischofswerda Der Verein Mosaika bietet neue Kurse für Flugzeugbau und Malerei. Die Teilnehmer werden von echten Experten angeleitet.

Vom Profi malen lernen ist jetzt möglich beim Bischofswerdaer Verein Mosaika. Kinder, die Stift und Pinsel gut halten können, sind willkommen. © PR

Malen wie ein echte Maler. Davon träumen viele. Aber zur Malerei gehören Wissen und Können – und ein Meister, der die Geheimnisse der Malerei verrät. Klassische Malerei lernen können Interessierte seit Mai dieses Jahres beim Verein Mosaika. Nun gibt es einen neuen Kurs. Der Unterricht findet freitags von 16.30 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten der Grundschule-Süd statt. Kursleiter ist der studierte Maler Oleg Levit aus Dresden.

Zum Programm gehören Grafik, Aquarelle, später auch Ölmalerei, Gesetze der Perspektive, verschiedene malerische Techniken usw. Das empfohlene Alter liegt ab zehn Jahre – oder auch früher. Auf jeden Fall sollte Feinmotorik der Kinderhand schon ausgeprägt sein. Auch Geduld und Ausdauer sind beim Malen gefragt. Während einer Unterrichtseinheit soll jeweils ein Bild entstehen können. Die monatliche Gebühr für den Kurs beträgt 15 Euro. Einzelunterricht kostet fünf Euro pro Einheit.

Ein weiterer neuer Kurs startet dann am Dienstag. Von da an immer dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr gibt es einen Kurs im Fesselflugzeugbau für Kinder ab acht Jahre in den Räumen der Grundschule Süd. „Flugzeugbau ist nicht nur Zeitvertreib und Spaß für Kinder und Jugendliche, sondern kann auch ein guter Baustein sein für einen Beruf in der Zukunft“, sagt Kursleiter Nikolaj Teteryukov aus Bischofswerda. Kinder lernen bei ihm Grundsätze von Materialkunde und Aerodynamik, ohne die man kein Flugzeug zum Fliegen bringen kann, kennen. Auch der Umgang mit dem Werkzeug und Basics der Holzbearbeitung gehören zum Programm. Die Kosten für diesen Kurs betragen 15 Euro im Monat.

Anmeldungen für beide Kurse beim Verein Mosaika sind möglich unter 0160-8166205 oder per Mail:

mosaikabiw@gmail.com.

