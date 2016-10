Zwei Kinder verletzt, ein Einbruch in Ferienhaus In Zittau und Oderwitz gab es Unfälle mit zwei Jungen, in Oybin stahlen die Diebe Autoschlüssel aus dem Haus und fuhren mit dem Wagen der Urlauber davon.

© dpa

Zittau/Oderwitz/Oybin. Gleich drei Vorfälle meldet die Polizei am Samstag aus dem Altkreis Zittau. Am Freitagabend kam es gegen 19.15 Uhr in Zittau zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Kind. Der fast zweijährige Junge war mit seiner Mutter am Klosterplatz unterwegs, als er sich plötzlich losriss und auf die Straße lief. Eine 39-jährige VW-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Kind wurde mit einer Kopfprellung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

Nur drei Stunden zuvor wurde ein Junge in Oderwitz verletzt. Gegen 16.35 Uhr fuhr eine 29-Jährige mit einem VW Crafter auf der Dorfstraße, aus Richtung Ruppersdorfer Straße kommend. Aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache streifte sie beim Vorbeifahren einen 13-Jährigen an der Hand. Er stand gerade zufällig mit seinen beiden Freunden am Straßenrand. Durch den Zusammenstoß erlitt er leichte Verletzungen. Statt anzuhalten, fuhr die Unfallverursacherin einfach weiter. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Bereits am Freitagmittag zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr verschafften sich Unbekannte im Oybiner Ortsteil Hain gewaltsam Zutritt zu einem Ferienhaus an der Jonsdorfer Straße. Sie ließen einen Laptop im Wert von ca. 500 Euro mitgehen. Leicht hatten es die Täter beim Diebstahl des vor dem Gebäude geparkten Nissan Qashqai mit dem amtlichen Kennzeichen HH-SV 2359. Die Fahrzeugschlüssel lagen im Haus. Nach dem Pkw im Wert von ca. 15 000 Euro wird nun international gefahndet. Die Urlauber befanden sich während der Tat nicht im Objekt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (szo)

