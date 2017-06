Zwei Jahre Warten für den Job Rania Hamdo hat studiert – in Syrien. In Dresden kämpft sie für die Anerkennung ihres Erzieherinnen-Abschlusses.

Integrationskurs, Sprachkurs, Ausbildung wiederholen: Rania Hamdo ist Erzieherin und hat in Syrien Ein- und Zweijährige betreut. In Deutschland darf sie nicht einfach so wieder in den Beruf einsteigen. © Christian Juppe

Statt laufende Nasen putzt Rania Hamdo die Räume einer Dresdner Arztpraxis. Zehn Stunden im Monat verdient sich die ausgebildete Erzieherin etwas zu ihrem Sozialgeld dazu. In Zeiten, in denen angehende Erzieher noch während ihrer Ausbildung mit Verträgen angeworben werden, hätte sie in der Stadt eigentlich beste Chancen, einen Job zu finden und auf eigenen Beinen zu stehen. Doch die 35-Jährige kommt aus Syrien und muss für die Anerkennung ihres Abschlusses in Deutschland kämpfen.

Schon vor fünf Jahren hat die junge Frau ihre Heimatstadt Damaskus verlassen. Zunächst sucht sie in der Türkei, in Dubai und Ägypten nach Arbeit. Doch im Emirat bekommt sie nur ein Touristenvisum. Jobben darf sie damit nicht. In der Türkei stößt sie als Ausländerin auf Ablehnung, erzählt sie. Im September 2015 betritt sie schließlich ein Schiff nach Griechenland. Von dort aus gelangt sie mit dem Zug, dem Bus und zu Fuß nach Deutschland. Im Meißner Flüchtlingscamp kümmert sich Rania Hamdo um die Kleinsten. Inzwischen wohnt sie in der Neustadt.

„Ich möchte wieder in einem Kindergarten arbeiten und selbstständiger sein als heute“, sagt sie. Den Integrationskurs hat die Syrerin bereits gemeistert. Seit neun Monaten lernt sie außerdem Deutsch. Im Juli muss sie die Prüfung ablegen. Immerhin hat Hamdo schon eine Kita gefunden, in der sie sich ab Juni zwei Stunden am Tag mit dem deutschen Kindergarten-Alltag vertraut machen wird. Unterschiede gibt es, angefangen bei den Betreuungszeiten. Viele Kitas in Syrien hätten nur von 7 bis 12 Uhr geöffnet, sagt die Erzieherin. Und während in Dresden etwa 90 Prozent der Kinder betreut werden, verbringt in Syrien nur etwa die Hälfte der Knirpse den Tag in einer Kita – die andere Hälfte bleibt zu Hause bei den Eltern. „Das ist in den letzten Jahren schon deutlich mehr geworden, da mehr Frauen arbeiten gehen“, sagt Rania Hamdo. In den privaten Einrichtungen würden auch die pädagogischen Konzepte von Maria Montessori und Friedrich Fröbel zum Einsatz kommen.

Der freie Träger „Outlaw“ gibt ihr die Chance zur Eingewöhnung. „Ganz nehmen können wir sie im Rahmen des Personalschlüssels erst, wenn ihr Abschluss anerkannt ist“, sagt der Dresdner Geschäftsführer Dirk Bachmann. Möglicherweise werden auch nur Teile ihres Studiums anerkannt. Dann müsste Rania Hamdo noch einige Stunden an einer Berufsschule nachholen. „Das wären aber immerhin nicht vier Jahre, wie die übliche Ausbildung dauert“, so Bachmann. Für die Anerkennung musste sich die Frau extra noch ein Zeugnis von ihrer Universität in Damaskus besorgen. Dabei hat ihr Bruder geholfen, der noch in der Heimat ist. In Dresden ließ Hamdo noch eine beglaubigte Abschrift anfertigen.

„Viele haben offenbar nicht daran geglaubt, dass in der Gruppe der Geflüchteten ausgebildete Erzieher sind“, sagt Bachmann, der händeringend nach Erziehern sucht, wie andere Träger auch. Acht weitere Ausländer haben sich bei ihm vorgestellt, darunter Lehrer. Bei ihnen wird der Weg aber länger sein, bis sie Kinder betreuen dürfen, da sie Ausbildungsinhalte nachholen müssen. Rania Hamdo sieht ihre Stärken bei der Arbeit mit ausländischen Kindern. „Ich kann wertvolle Hilfe für die Entwicklung zur Mehrsprachigkeit und Alltagsintegration leisten“, sagt sie.

