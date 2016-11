„Zieht doch nicht immer nur Anzüge an“ 1 500 Konzertbesucher feierten das Schlagerduo Fantasy in der Sachsenarena. Monika Weber aus Diera-Zehren besuchte vorab die Sänger hinter der Bühne.

Für Monika Weber und ihren Sohn Thomas (r.) aus Diera-Zehren war das Treffen mit Martin (l.) und Freddy vom Duo Fantasy eine fantastische halbe Stunde, die sie so schnell nicht vergessen werden. © Sebastian Schultz

Aufgeregt? Nein, das ist Monika Weber nicht. „Ich bin eher glücklich und freue mich auf den Abend“, sagt die 70-Jährige. Sie hofft, dass sich der Weg von Diera-Zehren nach Riesa gelohnt hat. Die rüstige Rentnerin kann es jedenfalls noch gar nicht so richtig glauben, dass sie das Treffen mit Fantasy gewonnen und ihre Schlagerlieblinge am Freitagabend für ein paar Minuten ganz für sich allein hat. Dabei war sie doch ihr eigener Glücksschmied. Schließlich hatte sie sich für das von der SZ verloste Meet & Greet mit Freddy und Martin beworben. Und ihre Postkarte war es, die von der Glücksfee aus dem großen Zuschriftenberg gezogen worden war. „Seit 1959 lese ich die Sächsische Zeitung. Habe noch nie etwas gewonnen. Und jetzt gleich so etwas Schönes“, freut sich die sympathische Frau.

Begleitet wird Monika Weber von Sohn Thomas. Auch der 51-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass er ein Schlagerfan ist. Dass dieser Abend in Riesa für ihn als Leiter der Wohnungswirtschaft Meißen eine willkommene Abwechslung vom stressigen Berufsalltag sei.

Pünktlich um 18.30 Uhr öffnen sich die Türen der Sachsenarena. Die ersten Konzertbesucher treffen sein. Noch eine Stunde bis zum Showbeginn. Monika und Thomas werden von Tourleiter Carsten Gräser begrüßt und hinter die Bühne geführt. Vorbei an den Traversen und die Technik. Vorbei am großen Truck, der in der Halle parkt, der nach der Show wieder beladen wird und zum nächsten Konzertort rollt, erklärt Gräser den Webers. Minuten später gibt es zwar keinen Sektempfang, sondern ein Wässerchen, und auch keinen kurzen Einblick in die Künstlergarderoben, aber Martin und Freddy erscheinen pünktlich zum Fantreffen am runden Tisch im Cateringbereich. Fragen an das erfolgreiche und beliebte Schlagerduo hat Monika viele inpetto: Wie viele Auftritte habt ihr im Jahr? Geht die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen weiter? Wie haltet ihr euch fit? Bleibt eigentlich Zeit für die Familie? Was läuft so privat? Habt ihr immer noch Lampenfieber? Wer plant die Tourneen? .....

Geduldig beantworten die Sänger jede ihrer Fragen. Oftmals mit einer gehörigen Portion Humor. Denn Spaß wird bei den beiden Künstlern sowohl hinter als auch auf der Bühne großgeschrieben. Davon konnten sich nicht nur Monika und Thomas Weber beim anschließenden dreistündigen Programm überzeugen, sondern auch die etwas 1 500 Konzertbesucher.

In der Pause haben die beiden 45-Jährigen offensichtlich in ihren Koffern gekramt und letztlich die zartrosa Anzüge gegen ein legeres Outfit getauscht. Sehr zur Freude von Monika. Denn die flotte Rentnerin hatte beim Treff mit Martin und Freddy kurz vorher noch geraten: „Zieht doch nicht immer nur Anzüge an! Ihr seht zwar schick darin aus, aber ihr seit doch noch jung. Kleidet euch doch auch auf der Bühne legerer.“

