Zehn Monate Gefängnis für Ex-Weißwasseraner Ein 22-jähriger soll gestohlen, geschlagen und Polizisten bespuckt haben. Nun sitzt er im Gefängnis.

© dpa

Weißwasser. Gleich mit fünf Anklagevorwürfen sah sich Mike W.* (22) aus Weißwasser in der Hauptverhandlung vor dem hiesigen Amtsgericht konfrontiert. Inhaltlich zwar verschieden, zeigten sie alle, dass es sich bei ihm um einen Täter handelt, der keinen Skrupel kennt und jede Norm im alltäglichen Zusammenleben ignoriert.

Am 4. November 2016 um 12.35 Uhr entriss er vor dem Netto-Markt an der Muskauer Straße in Weißwasser einer Frau die Handtasche samt Inhalt, als diese gerade im Begriff war, ihren Einkauf ins Auto zu packen. Eine ganze Kette an weiteren Vorwürfen durch die Staatsanwaltschaft wurde ihm im Nachgang des 2. Juni 2017 zur Last gelegt. Um 14.30 Uhr soll Mike W. nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung einen anderen Jugendlichen auf der Skateranlage in Weißwasser tätlich angegriffen haben, soll ihn gewürgt und auf ihn eingeschlagen haben. Die Verletzungen allerdings stufte das Gericht als geringfügig ein. Noch am selben Abend gegen 22.15 Uhr hatte ihn die Polizei aus einer Wohnung entfernen müssen, in der er eigentlich Aufenthaltsverbot hatte. Beim Polizeieinsatz soll Mike W. auf die Beamten eingeschlagen haben. Während er massiven Widerstand geleistet haben soll, sollen nach Angaben der Polizei auch Beleidigungen gegenüber den Beamten gefallen sein. Anschließend, um 23 Uhr, sollen dann die Beleidigungen in der Rettungsstelle Weißwasser gegen die Polizei weitergegangen sein. Was sich einige Stunden später, um 1.30 Uhr, im Polizeirevier fortsetzte und schließlich mit dem Zeigen des Stinkefingers endete. Strafbar ist das Ganze aus Sicht der Staatsanwaltschaft als Diebstahl, Körperverletzung, versuchte Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Sichtbar abgerundet für alle im Gerichtssaal Anwesenden wurde seine Person von dem Umstand, dass Mike W. aus der Jugendvollzugshaftanstalt Regis-Breitingen vorgeführt wurde. Dort verbüßt er seit Heiligem Abend eine 18-monatige Freiheitsstrafe. Im Gerichtssaal gab es obendrein ein Wiedersehen mit seiner schwangeren Freundin.

Nun zu den einzelnen Tatvorwürfen. Zunächst zu dem Raub am Netto: Dazu äußerte sich der Angeklagte dahingehend, dass er zwar mit einem Kumpel einkaufen war, dabei aber erst überlegt habe, wie er günstig an Geld kommen könne. Das Geld nämlich brauche er für seine „Kräuter“, wie er erklärt, also für Drogen. Zwei Gramm pro Tag seien sein üblicher Verbrauch, gibt er an. Konsumiert habe er stets in der Wohnung des Kumpels, in der er selbst auch gewohnt haben soll. Nach der Idee in dem Supermarkt schritt der Angeklagte also zur Tat. Aus der Handtasche stahl er das Portemonnaie, aus dem er angeblich 135 Euro entwendete. Tasche und Geldbörse will er anschließend in benachbarte Büsche geworfen haben. Dort wurden sie später von Spaziergängern entdeckt und konnten anhand der vorhandenen Dokumente der Geschädigten zurückgegeben werden. Nur das Geld fehlte. Der 61-jährigen Besitzerin, die als Zeugin aussagt, sei zwar das merkwürdige Verhalten der beiden jungen Männer aufgefallen, welches sie aber nicht weiterverfolgte. Auch nicht, dass sie zuletzt am Bäckerstand neben ihr standen. Auf dem Parkplatz sei Mike W. aber plötzlich von hinten gerannt gekommen und soll ihr dann die Handtasche geraubt haben. Den „Kumpel“ will sie nicht mehr gesehen haben. So bestätigte es auch der Polizist: Der Angeklagte war Einzeltäter, erklärt er.

Den zur Anklage gebrachten Vorgängen am 2. Juni 2017 soll nach Angaben des Beschuldigten erheblicher Alkoholgenuss vorausgegangen sein. Das gab Mike W. auch zu. Drei Stunden vor dem Vorfall an der Skateranlage am Stadion der Kraftwerker habe er mit Trinken begonnen, neun halbe Liter Bier soll er getrunken haben. Das bestätigte auch ein Zeuge, der „Kumpel“ des Angeklagten. Er habe nämlich an diesem Abend ein Liebestechtelmechtel mit Mike W.s Freundin gehabt, woraufhin der Angeklagte im Alkoholrausch eifersüchtig geworden sei und schließlich tätlich zulangte. Eine mitverschuldete Provozierung der Straftat musste der Zeuge daher schon von den Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis nehmen.

Nach der Tat soll Mike W. eigenen Angaben zufolge weiter getrunken haben. Denn an weitere Ereignisse an diesem Abend will oder kann er sich nicht mehr erinnern. Offenbar sei er von Freunden in die Wohnung verbracht worden, zu der er eigentlich keinen Zutritt mehr haben durfte. Wahrscheinlich habe er dort in der Badewanne geschlafen, kam ihm in Erinnerung. Beim Eintreffen der Polizei war er offensichtlich wieder halbwegs beisammen. Später gab er bei der Polizei an, nach dem Vorfall an der Skaterbahn weitere 15 Flaschen Bier getrunken zu haben.

Der erste Polizeibeamte berichtet im Gericht, dass der Angeklagte auf dem Balkon im vierten Stock des Wohnblocks gestanden und dabei lautstark die Beamten beleidigt haben soll. Die Brüllerei weckte rundum die Nachbarn. Beim Eintreffen der Polizei soll die Wohnungstür bereits geöffnet gewesen sein. In der Wohnung soll es mit den Beleidigungen weitergegangen sein, geschlagen und bespuckt soll der heute 22-Jährige die Einsatzkräfte haben. Erst das Pfefferspray der Polizei hat dann dem Tumult ein Ende gesetzt. Auch in der Rettungsstelle im Krankenhaus soll sich Mike W. nicht unter Kontrolle gehabt haben, die Einlieferung von Schwerverletzten habe ihn dabei überhaupt nicht interessiert. Der zweite Polizeibeamte machte als Zeuge im Gericht klar, dass nicht der Alkohol, sondern die Anwesenheit der Polizei das Ventil des unbeherrschten Frustes des Angeklagten war. Denn die um 23.40 Uhr entnommene Blutprobe ergab einen Wert von 1,64 Promille. Dieser Wert bestätigte keinesfalls die Angabe von 24 getrunkenen Flaschen Bier im Tageslauf.

Das Vorstrafenregister des 22-Jährigen spreche ebenfalls nicht für ihn: Acht Eintragungen, viele nicht nur einmal einschlägig. Er stand bis zu seiner Inhaftierung unter Führungsaufsicht, die Verlauf der Jugendstrafe in Regis-Breitingen wird von der Jugendgerichtshilfe begleitet. Da gibt es zumindest positive Ansätze wie Schulbesuch und ansonsten keine Auffälligkeiten, sagte der Vertreter der Jugendgerichtshilfe. Nach der Haftverbüßung möchte Mike W. eine Familie gründen. Der gute Vorsatz wird nun dauern. Denn der 18-monatigen Jugendfreiheitsstrafe werden sich weitere zehn Monate im „großen Knast“ anschließen. Denn das war das Urteil von Amtsrichter Ralph Rehm. Bis dahin müsse Mike W. viel lernen, wenn er danach in der Freiheit in der Gesellschaft bestehen will, so der Richter. Dreistheit bleibe jedenfalls auch zukünftig fehl am Platz. *Name geändert

zur Startseite