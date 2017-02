Wolfsblut und sächsische Landmilch Auf der Grünen Woche trifft Sachsens Agrarminister Schmidt auf satte Verbraucher und hungrige Bauern.

Diese zwei Sachsen haben in der Sachsenhalle auf der Grünen Woche in Berlin offensichtlich viel Spaß: Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt und Blütenkönigin Janett Schnabel lassen es sich am Stand der Lausitzer Brauerei Eibauer schmecken. © Ronald Bonß

Diese Kunden werden immer anspruchsvoller. Fleisch vom Känguru oder vom Wasserbüffel, das bietet die Leipziger Hundefuttermarke Wolfsblut. Mal am Napf schnuppern? Schon kommt ein Königspudel an den Messestand mit dem Blockhaus und den Baumstämmen, aber sein Herrchen zieht das Tier rasch weiter.

Thomas Bernadotte hat schon viele Hunde an sich vorüberziehen sehen, seit er den Wolfsblut-Werbestand auf der Grünen Woche aufgebaut hat. Bernadotte ist Sprecher der Leipziger Tiernahrungsfirma

Healthfood24 und weiß, dass Hundebesitzer immer gesünderes Essen „für ihren Lebensbegleiter“ suchen. Auf diesem Markt sei „noch viel Potenzial“, sagt Bernadotte, und schaut einer Frau mit vier Hunden an vier Leinen hinterher, die gerade eine Vorführung in Messehalle 26 besucht hat.

Während Milchbauern bei einer Tagung am Rande der Grünen Woche schon „die nächste Krise“ bei ihren Verkaufspreisen erwarten, rechnet die Leipziger Tierfutterfirma mit starkem Wachstum. Vor allem für Hunde mit Allergien sei der Wechsel zu einer neuen Sorte ein Angebot. „Pferdefleisch haben wir auch.“ Hergestellt wird das Wolfsblut-Nassfutter in Norddeutschland, das Trockenfutter in England. Die 65 Mitarbeiter in Leipzig kümmern sich um den Vertrieb und beraten Anrufer mit allergischen Hunden.

Von solchen Trends ist in der Sachsen-Halle 21 auf der Grünen Woche nichts zu spüren. Bei Wiener Würstchen auf Pappteller für drei Euro genießen Gäste den Blick auf die Sachsen-Bühne, auf der ein Leipziger Gospel-Chor vom „Happy Day“ singt. Messebesucher Norbert Gruner aus Coswig hat schon Schweizer Schokolade und Thüringer Wurst in seinen Rucksack gepackt, nun will er Weißwein der Meißener Winzergenossenschaft probieren. Dort muss Gruner, selbst Weinbauer, etwas warten: Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) mit Gefolge absolviert gerade seinen jährlichen Rundgang und bekommt einen Riesling-Sekt. Ein paar Biere werden noch folgen, aus Eibau, Löbau, Dresden, Chemnitz.

Außerdem verkostet der Minister Gurken-Zitronen-Limonade von Menschel-Limo aus Hainewalde bei Großschönau und einen Schluck Pirnaer Sauerbratensuppe im Plastebecher, bevor das Komet-Softeis aus Großpostwitz lockt. „Alle Jahre wieder“, so begrüßt Minister Schmidt den sächsischen Brauerbundpräsidenten Steffen Dittmar am Stand der Bergquell-Brauerei Löbau. Der erwidert sicherheitshalber dasselbe und antwortet auch auf die Frage nach dem Gang des Geschäfts mit „mal so, mal so“. Immerhin scheinen die Berliner seine Porter-Sorten gerne aus der Lausitz zu importieren, obwohl sie auf der Grünen Woche natürlich auch Einsiedler-Porter aus Chemnitz oder Original Belgisches Kirschbier verkosten können.

Die Sachsen haben ihre Halle immer mehr für die Tourismus-Werbung ausgebaut. Großfotos mit dem Slogan „So geht Sächsisch“ zeigen Göltzschtalbrücke und Schloss Moritzburg. Prospekte zwischen Herrnhuter Sternen und sorbischen Ostereiern werben für einen Besuch in der Oberlausitz oder in der Region Leipzig, die dieses Jahr im Mittelpunkt steht. Neue Lebensmittel-Kreationen sind kaum in der Sachsen-Halle zu finden, auch wenn Komet-Chef Gunter Pöhle jetzt schon 14 Kochpuddingsorten vorweisen kann und gerne den neuen Pfirsich-Maracujageschmack anpreist. An diesem Dienstag wird Pöhle in Berlin mit Einkäufern von Real darüber verhandeln, wann er wieder „Displays für Sonderplatzierungen“ in den Supermärkten aufstellen darf.

Auch Kartellamtspräsident Andreas Mundt spricht zu den Milchbauern, die nach zwei Jahren mit Verlusten zum Teil ans Aufgeben denken. Mundt sagt, die Milchbauern bekämen immer nur das Geld, das von Handelsketten und Molkereien übrig gelassen werde – die Spielregeln müssten geändert werden, denn derzeit könnten „Sie als Erzeuger dieses Spiel nicht gewinnen“.

Nur Biobauern waren von den Preissenkungen ausgenommen, doch Bioprodukte finden sich zumindest in der Sachsen-Halle kaum. Der Wittichenauer Landwirt Tobias Kockert teilt die Ansicht, dass für die Landwirte zu wenig Geld übrig bleibe – er ist auch Vorstandsmitglied im Sächsischen Landesbauernverband. An einem Stand „Oberlausitz, das Gutebräucheland“ bewirtet er Minister Schmidt, früher selbst Vorstandsmitglied im Verband, mit Raclette-Käse aus der Krabat-Milchwelt. Solche Spezialitäten sind eine Chance der Bauern, neben den Einnahmen aus der Biogasanlage. Mit dauerhaft steigenden Preisen für Grundnahrungsmitteln rechnen sie kaum. Doch Kockert wirbt unverdrossen für „Wertschätzung für Lebensmittel“. Die Grüne Woche mit ihrer Werbung für regionale Produkte ist ein Weg dorthin.

Die Grüne Woche in der Messe Berlin ist noch bis einschließlich Sonntag geöffnet, von 10 bis 18 Uhr, am Freitag bis 20 Uhr. Die Sachsen stehen in Halle 21b.

