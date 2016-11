Wohnpark Ziegelei wächst weiter Die ersten Eigenheime am Ziegeleipark stehen. Viele kommen dazu. Die Chancen auf einen Einkaufsmarkt steigen.

Hält die Pläne für das neue Wohngebiet „Ziegeleihöhe“ in der Hand: Investor Maik Lehmann möchte aus den Garagenhöfen Bauland machen. Potenzielle Käufer gibt es schon jetzt – dabei sind die Grundstücke noch nicht einmal erschlossen. © Claudia Hübschmann

Zwei, vielleicht drei Monate. Länger werden die etwa 50 Pacht-Garagen zwischen „An der Grubenbahn“ und der Nossener Straße nicht mehr existieren. Das sagt Investor Maik Lehmann. Der Geschäftsführer von Lehmann-Immobilien, die im großen Stil im Gebiet Ziegeleipark investieren, ist froh: Nach mehreren Gesprächsrunden mit Pächtern, einigen Anwaltsschreiben und einer Fristverlängerung bis 31. Oktober, bis die Garagen geräumt sein müssen, seien nunmehr alle Übergabeverträge unterzeichnet.

„Die letzten fünf bis sechs Pächter, die jetzt noch ihre Autos drin stehen haben, mussten sie bis 31. Oktober, oder im Einzelfall bis spätestens Ende des Jahres räumen“, sagt Lehmann. Dafür übernehme seine Firma die Aufräumarbeiten vermüllter Ecken zwischen den Garagen. Mit den Jahren hat sich hier einiges angesammelt.

Anschließend – also im Januar – sollen dann die Bagger anrollen. Auf dem 1,1 Hektar großen Grundstück sind elf Eigenheime geplant. Nach Fertigstellung wird es den Namen „Ziegeleihöhe“ bekommen. Wie auf der unweit entfernt gelegenen Fläche „Ziegeleipark“, wo bereits die ersten Häuser stehen, wird auch am Areal „Ziegeleihöhe“ Bauland zur Verfügung gestellt.

„Die Bauherren können dann ihre Häuser individuell bauen oder bauen lassen“, verrät Lehmann. Allerdings wird es auf der momentan noch von Garagen gesäumten Fläche teurer als im „Ziegeleipark“. Hier kostete der Quadratmeter Bauland um die 90 Euro, nebenan werden es etwa 119 Euro sein.

Wie im Gebiet „Ziegeleipark“ rechnet Lehmann wieder mit Zuzüglern, die nicht aus Meißen kommen. Die ersten Grundstücke seien bereits vergeben. Die 16 schon erschlossenen Gebiete in der Nachbarschaft werden übrigens von Bewohnern aus ganz Deutschland bezogen. „Zwei Drittel sind Zuzügler, die aus Dresden, Stuttgart oder Bayern kommen. Diese Entwicklung tut der Stadt gut, belebt das Gebiet“, erzählt Lehmann. Dass er aber, bevor die Garagen überhaupt weg sind, schon Grundstücke an potenzielle Häuslebauer vergibt, stößt einigen Garagenpächtern sauer auf. „Es ist schon interessant, wie der Investor hier vorgeht. Aber was soll man machen. Rechtlich sitzt er am längeren Hebel“, sagt einer, der sein Carport bereits übergeben hat. Das sieht Maik Lehmann genauso. „Eine Reservierung ist gesetzlich überhaupt nichts Ungewöhnliches, auch wenn die Garagen jetzt noch stehen. Natürlich beinhalten die Vorverträge für die Grundstücke aber Rücktrittsoptionen, weil man nie genau weiß, ob noch Unwägbarkeiten zu erwarten sind“, erklärt Lehmann.

Viele der Garagenpächter sind auch Pächter von Teilen des Gartenlandes hinter den Reihenhäusern. Es wird später an das Neubaugebiet „Ziegeleihöhe“ angrenzen. Einige befürchten nun, dass Lehmann auch noch daraus Bauland machen will. Schließlich hat er das Areal dem vorherigen Pachtherren abgekauft. Nicht nur, um selbst zu verpachten, wie er sagt.

„Vor allem, um die Pachtgrenzen endlich genau festzulegen. Das wurde in der Vergangenheit versäumt.“ Zu seinen weiteren Bauabsichten könne er Entwarnung geben: „Auf diesem Stück Land werde ich auf keinen Fall bauen“, verspricht er. Weil die Anwohner für ihre Gärten mit 1,70 Euro für den Quadratmeter allerdings eine höhere Pacht als zuvor zahlen, sind viele erbost. Deshalb wollen einige ein Vorkaufsrecht für die Flächen gerichtlich prüfen lassen. Sollten sie Erfolg haben, würde Lehmann verkaufen. Er hegt aber Zweifel. „Ich denke, dass sich dann schon alle Pächter dazu entschließen müssten. Das sehe ich derzeit aber nicht.“

Bezüglich der letzten größeren Freifläche im Gebiet zwischen Ziegeleimühle und Nossener Straße kommt nun auch Bewegung in die Sache. Diese wollte Lehmann im Sommer selbst kaufen. Doch der Besitzer – die Firma Ginkgo aus Dresden – machte nicht mit. Stattdessen berichtet Meißens Stadtplanerin Marina Jach im letzten Bauausschuss: „Auf der Fläche sollen zwölf weitere Eigenheime entstehen. Der Aufstellungsbeschluss ist für Januar 2017 geplant.“ Mit dieser zusätzlichen Belebung steige auch die Chance auf die Ansiedlung des schon länger gewünschten Nahversorgers im Ziegelei-Wohngebiet.

