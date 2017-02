Wohin mit der Blechlawine? In der Pfefferkuchenstadt verschärft der Schnee die Situation zusätzlich. Parken bleibt ein Dauerthema.

In Pulsnitz ist es eng mit dem Parken. Schneeberge, wie dieser Tage, machen es noch schwieriger. Das Thema ist ein Dauerbrenner und brachte es jetzt auch wieder in den Stadtrat. Dort beklagte einer der Abgeordneten, dass nun auch dauerparkende Handwerkerfahrzeuge von einer Baustelle die Zeitparkplätze entlang des Friedhofs blockieren würden. Der große Parkplatz am Schützenhaus sei doch nur einen Katzensprung entfernt. Die Stadt sicherte zu, verstärkt zu kontrollieren.

Die Diskussion über die Parkplatznot reiße nicht ab, so Bürgermeisterin Barbara Lüke. Seit Kurzem stelle die Ordnungsbehörde zudem fest, dass wieder einmal verstärkt mitlaufende Parkscheiben bei Kontrollen durch die Bediensteten gesichtet wurden. Die seien quasi in Autos auf allen Parkplätzen mit Zeitlimit aufgetaucht, um die Parkordnung auszuhebeln. Solche Scheiben sind freilich nicht erlaubt. Wer damit erwischt wird, bekommt ein Knöllchen. Allerdings sei der Kontrollaufwand sehr hoch, um den Nachweis zu führen, dass sich die Uhr automatisch weiterdreht. Möglich ist es schon.

Die Stadt habe schlicht zu wenig eigene Fläche, um der Stellplatznot beizukommen, schätzt Bürgermeisterin Barbara Lüke ein. So lägen die Nerven von Autofahrern immer wieder mal blank. Die Not werde sich noch verschärfen, weil der Parkplatz am ehemaligen Berufsschulzentrum wegfällt. Das hat ein privater Investor zum Wohnkomplex umgebaut. Der Parkplatz gehört dazu. Auch zwischen Liebknecht- und Goethestraße droht Parkraum wegzufallen, wenn dort die privaten Besitzer der Gelände, andere Pläne mit den Flächen verwirklichen wollen.

Hohe Erwartungen bei Anwohnern

Die Stadt sei in einer schwierigen Situation. Zumal die Erwartung bei Anwohnern hoch sei, Stellplätze möglichst vor dem Haus zu finden. Das sei einfach nicht realistisch. Sie werde immer wieder wegen Anwohnerparkausweisen angesprochen, so Barbara Lüke. Sie werde aber nicht müde zu betonen, dass das keine Lösung sei. Der Bedarf sei viel zu groß, um dann wirklich einen Stellplatz garantieren zu können. Dazu kommt das Spannungsfeld zwischen Anwohnern und Einpendlern zu ihren Arbeitsstätten. Die Stadt brauche aber auch Arbeitsplätze und müsse als Standort für die Wirtschaft attraktiv sein. Die müsse einen Ausgleich zwischen den Interessen von Anwohnern, Händlern, Kunden und Einpendlern schaffen. Immer wieder werde der Marktplatz zum Parken ins Spiel gebracht. Der könne zumindest nicht ohne Weiteres zum Parken freigegeben werden. Derzeit prüfe die Stadt, ob tatsächlich Aspekte des Denkmalschutzes dagegen sprechen, wie oft behauptet. Außerdem könnte sich der Brandschutz hinderlich erweisen. Der zweite Fluchtweg für die Rathausbelegschaft bei einem Brand führt nach aktueller Situation über die Leiter der Feuerwehr. So müsse für die Einsatzwagen im Notfall Platz sein. Das schränke den möglichen Parkraum ebenfalls ein. Erst nach der Rathaussanierung entfalle dieses Szenario.

Bewusst sei der Stadt, dass schnellstmöglich Parkraum her müsse. Es gebe unterschiedliche Gedanken. Eine Hauptrolle spielt das Gelände der Sportstätte Kante, um innenstadtnah etwas zu entwickeln. Damit könnte sich die Parksituation tatsächlich entspannen. Außerdem verschlechtere sich der Zustand der Sportstätte zusehends. Barbara Lüke: „Auf den 3 000 Quadratmetern dort kann man schon etwas machen.“ Die Lösung wäre ein Bauwerk mit Parkraum und Heimstadt für Vereine. Ein größerer Mieter, ein sogenannter Ankermieter, werde wohl auch gebraucht. Die Rathauschefin denkt an ein Finanzierungsmodell mit privaten Investoren. Ende des Jahrzehnts wäre eine Zielmarke, wenn es zügig mit der Planung losgehe.

