Wo die Kugel rollt Die Kleinröhrsdorfer Kegler eröffneten ihre Kegelbahn nach aufwendiger Sanierung.

Gekegelt wird in Kleinröhrsdorf seit 1964, auf dem Foto v.l.n.r.: Burkhard Thomas, Steffen Schurig, Olaf Kugler, Heiko Kristhan vom Vorstand der SG Kleinröhrsdorf. © Rico Löb

In Kleinröhrsdorf rollt die Kegelkugel wieder so richtig rund. Am Wochenende eröffneten die hiesigen Kegler nach einjähriger Bauzeit ihr Domizil offiziell und öffneten die Türen auch für neugierige Gäste. Die ehemalige Gaststätte „Töppel“ und die angrenzende Kegelbahn wurden aufwendig saniert. „Das Dach musste neu gedeckt und die Elektrik erneuert werden“, so Burkhard Thomas, Vorsitzender der SG Kleinröhrsdorf. Er und die 80 Mitglieder des Vereins investierten fast 220 Arbeitsstunden in das Vorhaben. Denn auch die Fassade musste neu gestaltet und der Anlaufbereich der Kegelbahn erneuert werden. Eine hochwertige Küche wurde eingebaut. Auch eine Dusche ist jetzt vorhanden. Der Vereinsraum in der ehemaligen Gaststube wurde aufgemöbelt und kann jetzt von den Kleinröhrsdorfern auch für private Feiern angemietet werden. Möglich wurde das Vorhaben nur durch Fördermittel. Gut 40 000 Euro hat der Freistaat beigesteuert, außerdem gab es aus dem Haushalt der Stadt Großröhrsdorf 15 000 Euro. Mehr als 13 000 Euro investierte die SG selbst noch, ehe das Gebäude nun auf dem neusten Stand ist. (rl)

zur Startseite