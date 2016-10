Wird das der Canal Grande? Die Mulde soll für die Döbelner attraktiver werden. Ideen gibt es. An der Umsetzung scheiden sich die Geister.

An der Flutmulde lässt die Landestalsperrenverwaltung mit Hochdruck am zweiten Abschnitt bauen. Ein Stauwehr, wie es sich die Döbelner für ihren Canal Grande ausgemalt haben, ist hier nicht vorgesehen. © Dietmar Thomas

Vor acht Jahren bekam Döbeln den zweiten Preis beim Wettbewerb „Ab in die Mitte“ für Ideen, wie man die Mulde attraktiver machen kann. Das Anstauen der Flutmulde gehörte dazu. Man erfand damals dafür die Metapher vom Canal Grande. Die Realität sieht bisher anders aus. In Zukunft soll die verbreiterte Flutmulde das Hochwasser effektiv an Döbeln vorbeileiten. Den Rest der Zeit bleibt die Klappe zu. Es gibt nur ein schmales Rinnsal in der Mitte. „Wir haben da 60 000 bis 80 000 Quadratmeter Trockenrinne“, sagte Stadtrat Sven Weißflog (Freie Wähler). Und Kay Hanisch von den Linken sprach von einem Wadi, so heißen die Trockentäler in der Wüste. Ein Antrag der Fraktion FDP/Freie Wähler brachte das Thema im Stadtrat jetzt wieder zur Diskussion.

Das Preisgeld von 20 000 Euro hat die Stadt bis heute auf der hohen Kante liegen. Sie soll, so der Vorschlag der Fraktion, für die Umsetzung der Ideen vom Canal Grande eingesetzt werden. Laut dem Antrag sollte damit eine Machbarkeitsstudie von einem unabhängigen Büro erarbeitet werden. Gedanklich war schon Sven Weißflog zurückgerudert. Die Ursprungsidee, mit einem einzigen Klappenwehr den Flutgraben anzustauen, lässt sich kaum realisieren. Das Wehr müsste aufgrund des großen Gefälles drei Meter hoch sein und wäre ein Millionenprojekt. Aufgrund des hohen Wasserspiegels würde sich manche Rückschlagklappe an der Flutmulde schließen. „Was aber vielleicht geht, sind mehrere kleine Schlauchwehre. Die müssen kein Vermögen kosten“, so Weißflog.

Vom Stadtrat gab es für die Planungen keine Zustimmung. Das Geld bleibt, wo es ist. Es gibt heftige Vorbehalte gegen den „Canal Grande“ in der Flutmulde, die wichtig für den Hochwasserschutz ist. „Wenn da etwas passiert, haftet die Stadt“, sagte Sven Liebhauser von der CDU. Auch die SPD war dagegen. Man wolle doch lieber erst einmal das Ergebnis einer Untersuchung abwarten, sagte Axel Buschmann. Die Stadt beteiligt sich an einer Studie, wie die Mulde erlebbar gemacht werden kann. Dabei werden die Möglichkeiten für Boots- und Radtouristik untersucht. Ein Entwurf des Konzeptes liege jetzt vor, so Baudezernent Thomas Hanns.

Die Fraktion FDP/Freie Wähler wirft der Stadtverwaltung in ihrem Antrag vor, dass die Umsetzung der Ideen von damals bislang nicht ernsthaft verfolgt wurde. Thomas Hanns nimmt diesen Vorwurf persönlich, wie er sagte. Denn er stimme nicht. Im Zuge des Ausbaus der Flutmulde werden durchaus Ideen von damals umgesetzt. So wird das Ufer am Steigerhausplatz abgetreppt, damit die Leute ans Wasser kommen. Am Niederwerder ist eine Terrasse am Ufer vorgesehen. Vom Niederwerder bis zum Tümmler-Steg bei Kaufland ist ein Fußweg geplant. Die Sonderwünsche realisiert die Landestalsperrenverwaltung ohne Kosten für die Stadt, die im Gegenzug auf eine Behelfsbrücke für Fußgänger verzichtet, wenn die Brücke Straße des Friedens neu gebaut wird.

Zudem seien in den vergangenen Jahren eine Grünfläche am Staupitzsteg und der Weg entlang der Mulde zur Oberbrücke angelegt worden. „Es ging darum, die Lebensqualität in der Stadt zu steigern, und das ist uns seit 2008 gelungen“, so Hanns. Das Preisgeld gehe nicht verloren. „Dafür können auch Spielgeräte und Bänke aufgebaut werden.“

Dass Flutschutz nicht schön sein muss, zeigt sich an der Ritterstraße. Dort hatte die Landestalsperrenverwaltung vor Jahren den ersten „Testabschnitt“ einer Flutmauer errichtet. Seitdem sitzt auf der Mauer ein 1,30 Meter hohes Geländer – auch an Stellen, wo es nach Meinung der Fraktion FDP/Freie Wähler nicht notwendig wäre. Die Stadt soll mit der Landestalsperrenverwaltung über einen Austausch des Geländers verhandelt. Das habe man schon, sagte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer.

Die Landestalsperrenverwaltung habe es abgelehnt. Die Hintergründe werden in einem Gutachten eines Sicherheitsingenieurs dargelegt. Quintessenz: Weil man auf der Mauer entlanglaufen kann, ist das Geländer in dieser Höhe auszuführen, damit niemand abstürzt.

Die Stadtverwaltung will in Zukunft mit der LTV die niedrigst mögliche Geländerhöhe vereinbaren. Und Geländer werden in den nächsten Jahren noch eine Menge entlang des Flusses aufstellen. Seit Juni wird mit Tempo am Ausbau des Flutgrabens weitergebaut. Bis zum Frühjahr soll das abgeschlossen werden. Über den Winter wird die Ausschreibung des dritten Abschnittes zwischen Niederbrücke und Straße des Friedens vorbereitet.

zur Startseite