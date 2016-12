„Wir können den Kampf bei Bombardier gewinnen“ IG-Metall-Chef Jan Otto schwört die Mitarbeiter auf Arbeitskämpfe für die Werke in Görlitz und Bautzen ein.

Jan Otto ist Chef der IG-Metall in Ostsachsen. Er hat etwa beim Warnstreik der IG Metall vor dem Bombardier-Werkstor in Görlitz Anfang Mai zu den Streikenden gesprochen. © nikolaischmidt.de

Stellenabbau und Schließung von Abteilungen: Der Schienenfahrzeug-hersteller Bombardier kündigt seit einem knappen Jahr harte Sparpläne auch für seine beiden Werke in Bautzen und Görlitz an. Mehrfach haben Geschäftsleitung, Gewerkschaft und Betriebsrat 2016 über die Zukunft der Standorte diskutiert. Anfang kommender Woche soll es nach Gewerkschaftsangaben nun eine offizielle Stellungnahme der Geschäftsführung zum konkreten Sparkurs geben. Über die Zukunft der sächsischen Standorte sprach die SZ mit Ostsachsens IG-Metall-Chef Jan Otto.

Herr Otto, was versprechen Sie sich von der Stellungnahme?

Leider muss die Frage wohl eher lauten, was wir befürchten. Vermutlich wird es dann „endlich“ konkrete (Abbau-)Zahlen für die einzelnen Standorte geben. Bombardier hat bereits klar gemacht, dass sie den im Frühjahr angekündigten Sparkurs weiter zu Lasten der Beschäftigten fahren wollen. Und dies, obwohl jedem klar ist, dass es so keine belastbare Zukunftsperspektive geben kann. Wir werden auf jeden Fall am 15. Dezember in Bautzen zu einer Protestaktion vor Ort sein und einen Tag später am Görlitzer Werk.

Wie macht sich diese Perspektivlosigkeit aus Sicht der Gewerkschaft in Görlitz und Bautzen bei den Mitarbeitern bemerkbar?

Die Kolleginnen und Kollegen sind verunsichert und wollen endlich länger als ein paar Monate Klarheit. Außerdem haben sie das Vertrauen in die Führung des Konzerns verloren. Die Hilflosigkeit der Konzernspitze reicht bis zur Werkbank runter.

Welche Befürchtungen bringt der oft geforderte Klartext der Geschäftsführung für die sächsischen Bombardier-Werke mit sich?

Es wird wahrscheinlich nicht zu einer grundsätzlichen Infragestellung der Standorte kommen. Aber unsere größte Sorge ist der Abzug von Personal und Kernkompetenzen. Wenn unsere sächsischen Standorte durch die fehlerhafte Politik des Managements handlungsunfähig werden, wäre das ein Riesenproblem für die Region. Und damit nicht hinnehmbar.

Links zum Thema Bombardier-Werker erwarten Klarheit

Was bedeutet „nicht hinnehmbar“?

Da wir mit erheblichen Einschnitten rechnen, werden wir unsere Mitglieder im Januar in Görlitz zu einer Mitgliederversammlung zusammenholen und dort weitere Schritte besprechen. Dort erhoffe ich mir ein klares Mandat für schärfere Aktionen als Kundgebungen und Warnstreiks. Diesmal geht es um die Zukunft der Standorte. Ich erhoffe mir Geschlossenheit in den Reihen der Kolleginnen und Kollegen. Wir können diesen Kampf gewinnen – aber diesmal müssen alle mitmachen. Es geht um mehr als nur unsere Bombardier-Werke.

Das heißt?

Es geht um die Strahlkraft dieser Werke auf die gesamte Region. Diese sollten auch die Politiker nicht unterschätzen. Hier nehme ich Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig beim Wort – er hat ja ebenfalls eine Standortsicherung eingefordert. Für diese sind die IG Metaller bereit zu kämpfen. Das Jahr 2017 wird entscheidend für die Zukunft der Werke in Sachsen sein. Wir können das schaffen. Ich rufe aber auch die Regionen auf, uns im Kampf zu unterstützen. Vielleicht hilft hierbei ja auch die anstehende Bundestagswahl. (dpa)

zur Startseite