Wie weiter mit der Elbe? Bund und Länder haben sich auf ein Gesamtkonzept für den Fluss geeinigt – unter anderem auf eine fast ganzjährige Fahrrinnentiefe von 1,40 Metern.

Schön anzusehen ist sie immer, doch manchmal nicht nutzbar: die Elbe. Das wird sich ändern. © dpa

Mehr als sechs Jahre wurde über das Gesamtkonzept Elbe verhandelt. Seine Verabschiedung wurde immer wieder vertagt. Nachdem zwischenzeitlich drohte, dass der Fluss zu einer Nebenwasserstraße abgestuft wird, sollte es unter Beteiligung von Wirtschafts- und Umweltverbänden regeln, wie mit der Elbe als Fluss und Wasserstraße weiter verfahren wird. Das war schwierig, da teils konträre Ansichten über die Zukunft der Elbe aufeinandertrafen. Nun ist es fertig. Auch die Schifffahrtslobby und Naturschützer haben zugestimmt.

Was beinhaltet das Konzept?

In sechs Leitlinien regelt es die Bekämpfung der Sohlerosion, den Hochwasserschutz, die Wasserreinhaltung, die Verbesserung der Schifffahrtsverhältnisse und den Erhalt und die Wiederherstellung von Naturräumen. Das Gesamtkonzept beendet eine jahrelange Blockadehaltung, wie die Verfasser schreiben. Es definiert einen Handlungsrahmen für die Entwicklung der Elbe in den kommenden 20 bis 30 Jahren. Damit ist der Weg frei, bauliche Maßnahmen zu planen. Ziel ist eine Fahrrinnentiefe von 1,40 Metern an 345 Tagen im Jahr. Gleichzeitig wurde der Referenzwert für den langjährigen Wasserstand nach unten angepasst. Bis dato wurde an der Elbe mit veralteten Werten operiert, so vor allem die Kritik von Umweltschützern.

Wie wurden die Positionen vereint?

Es gibt Themen, die allen nutzen. Die Minderung der Erosion auf dem Elbgrund, der Sohlerosion, gehört dazu. Die Erosion bedroht die Elbauen und das Unesco-Welterbe Dessau-Wörlitzer Gartenreich und erschwert die Schifffahrt. Auch beim Hochwasserschutz macht es Sinn, die Interessen von Naturschützern und Binnenschiffern zu berücksichtigen. Umstritten sind bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Schifffahrt. Aber hier wurde vereinbart, dass diese ökologischen und wasserwirtschaftlichen Zielen dienen muss. Außerdem muss der Bedarf für eine Verbesserung des Verkehrs nachgewiesen werden.

Wie fielen die Reaktionen aus?

Da sowohl Wirtschaft als auch Naturschützer beratend eingebunden waren, sind die Reaktionen überwiegend positiv. „Die Verabschiedung ist ein großer Erfolg für Umwelt und Wirtschaft sowie Zukunftsperspektive für die gesamte Region. In Zukunft verbessert sich die Fahrrinnentiefe um 20 Zentimeter“, sagt Jürgen Klimke, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Elbe der CDU/CSU im Bundestag. Er erwartet Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe. „Wir haben erreicht, dass der Stopp und die Umkehr der Sohlerosion ganz oben auf der Agenda stehen“, feiern die Umweltverbände. Sie nennen das Papier aber einen Zwischenschritt. „Die grundlegenden Konflikte zwischen den ökologischen Zielen und den Anforderungen an die Elbe als Wasserstraße müssen noch aufgelöst werden“, fordern sie.

Was bedeutet das für Sachsen?

„Nichts“, antwortet lapidar Jens Jungmann, Sprecher des Verkehrsministeriums. In der Tat, wegen ihrer Ausbaupläne umstrittene Strecken liegen außerhalb des Freistaats. Und Maßnahmen zur Flussunterhaltung werden auch heute schon durchgeführt. Aber indirekt geht das Konzept Sachsen doch an. Nicht umsonst begrüßen die staatseigenen Sächsischen Binnenhäfen das Konzept als Planungssicherheit für die Binnenschiffer.

Gemeint sind vor allem die tschechischen Reedereien und das Großprojekt Elbe-Staustufe bei Decin, das ohne bessere Fahrbedingungen auf der deutschen Elbe keinen Sinn macht. „Wir begrüßen den erreichten Konsens. Die angestrebten 1,40 Meter entsprechen den deutsch-tschechischen Vereinbarungen von 2006 über die Schiffbarkeit der Elbe“, heißt es im tschechischen Verkehrsministerium. „Ein weiterer Nutznießer wird die touristische Schifffahrt sein“, ergänzt Jürgen Klimke. Durch die Staustufe befürchten Umweltschützer aber negative Auswirkungen auch auf die Elbe in Sachsen.

Wie geht es mit dem Konzept weiter?

Der Bundestag muss es verabschieden, um den Weg für Planfeststellungsverfahren frei zu machen. Bis dahin wird es in verschiedenen Gremien, aber auch den tschechischen Partnern und der Öffentlichkeit vorgestellt. Am 27. März findet eine Regionalkonferenz statt. Dabei wird sich das Konzept nicht mehr grundlegend verändern, aber es geht darum, welche Maßnahmen Priorität haben. Der Planungsbeginn für konkrete Maßnahmen ist aber nicht vor 2018 zu erwarten. Dann wird sich zeigen, wie tragfähig der Kompromiss ist.

zur Startseite