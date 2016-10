Wie viel Schutz brauchen Frauen? Frauennotwohnungen gibt es in Görlitz und Zittau. Doch nun gibt es Streit. Die Betreiber ziehen die Notbremse – zum Ende des Jahres.

Der Vorwurf der unsozialen Politik ist schnell bei der Hand in diesen Tagen. Wie kompliziert und mitunter auch uneindeutig das aber im Einzelfall sein kann, macht der Streit um die Frauenschutzwohnungen in Görlitz und Zittau deutlich. Sie stehen vor dem Aus, weil die beiden bisherigen Betreiber, die Stiftung Diakonie-Sozialwerk Lausitz und die Hillersche Villa, unter den künftigen finanziellen Vorzeichen diese Leistung nicht mehr anbieten werden. Der Landkreis, unter dessen Regie die Schutzwohnungen betrieben wurden, will die Finanzierung umstellen. Das entsprechende Angebot lehnten aber die Görlitzer Stiftung und der Zittauer Verein ab. Stattdessen sehen sie sich gezwungen, ihre Frauennotwohnungen Ende des Jahres zu schließen. Der Gesundheitsausschuss beschloss deswegen nun, die Leistung auszuschreiben und will sie am 14. November bereits neu vergeben. Sozialamtsleiter Matthias Schmidt gab sich vor den Kreisräten zuversichtlich, dass sich jemand findet, der zu den vorgeschlagenen Konditionen die Leistung übernimmt. Wenn nicht, müsse der Kreis notfalls selbst handeln.

Linkspartei: Es ist eine Farce

Für die Linkspartei ist die Lage klar. Das Angebot des Kreises sei eine Farce und für beide Träger unannehmbar, befand Kreisvorsitzende und Kreisrätin Heiderose Gläß nach der Ausschusssitzung. Denn bei genauerem Hinsehen würde der Kreis finanziell weniger anbieten als in der Vergangenheit. Das streitet der Kreis aber auch gar nicht ab, denn der ganze Streit läuft vor dem Hintergrund ab, einen ausgeglichenen Haushalt ab 2017 vorzulegen. Für die Linkspartei ist das aber eine „einzige Mogelpackung“. CDU/FDP, AfD und Freie Wähler würden weiter am Frauenschutz im Kreis Görlitz sparen. Nur die SPD hatte im Ausschuss mit der Linkspartei gegen die Absicht des Kreises gestimmt. Die Linkspartei war dabei mit großer Konsequenz unterwegs: Frau Gläß hatte schon Anfang Mai im Kreistag die Frauenschutz-Pläne des Kreises kritisiert. Am Ende hieß es zehn gegen vier Stimmen im Ausschuss für den Vorschlag der Verwaltung.

Die sieht den schwarzen Peter aber keineswegs bei sich. Denn auch das nachgebesserte Angebot, so sieht es das Sozialamt, läge über dem tatsächlichen Bedarf im Kreis. So seien im vergangenen Jahr beide Wohnungen zusammen an 760 Tagen belegt gewesen, ein Jahr zuvor waren es 614 Tage, 2013 meldeten die Betreiber 941 Belegungstage. Zwischen 21 und 27 Frauen nahmen im Jahr das Angebot der Schutzwohnung im Landkreis wahr. Der Zuschuss des Landkreises schwankte zwischen 24- und 28 000 Euro. Bei seiner Beispielrechnung hat der Landkreis jetzt ab 2017 eine Auslastung der vorgeschlagenen acht Plätze angenommen, die deutlich über diesen Zahlen liegt. So könne sich der Kreis vorstellen, einen Zuschuss für maximal 1 460 Tage zu zahlen. Das wären rund 42 000 Euro. Allerdings wird nach tatsächlicher Belegung abgerechnet. Werden die beiden Frauenschutzwohnungen nur wie in den Vorjahren benötigt, dann reduziert sich der Zuschuss des Kreises auf rund 22 000 Euro. Das wirtschaftliche Risiko liegt ganz bei den Sozialverbänden.

Und die sehen das als zu groß an, wie sie in einer gemeinsamen Stellungnahme Ende der vergangenen Woche auch mitteilten. Schon bislang hätten die Wohnungen nur offen gehalten werden können, weil „beide Träger eine nicht geringe Menge an Eigenmitteln beitrugen“. Bereits 2015 sei eine Grenze erreicht gewesen, die Suche nach einer nachhaltigen Lösung und einer belegbaren Perspektive für die Frauenschutzarbeit sei aber vergebens gewesen.

Dabei kritisieren Diakonie-Stiftung und Villa-Verein den beabsichtigten Wechsel der Finanzierung. Es gebe einerseits einen klar belegbaren Bedarf für ein Frauenschutzangebot, aber es ist nicht planbar, variiert im Jahresverlauf stark und beinhaltet damit auch größere Zeiträume, in denen die Plätze nicht genutzt werden. Wenn nun die Plätze reduziert und an den tatsächlichen Bedarf angeglichen werden, so fürchten beide Organisationen, würde auch die Landesförderung wegfallen. Immerhin räumen sie damit aber auch ein, dass das bisherige Angebot den tatsächlichen Bedarf überstieg.

Kreis: Der Bedarf ist nicht so groß

Der Landkreis will die Differenz zwischen vorgehaltenen Plätzen und der tatsächlichen Auslastung möglichst klein halten – und genau darum geht der Streit. Wie sich der Bedarf freilich entwickelt, weiß niemand. So räumte Sozialdezernentin Martina Weber ein, dass die Zahl der betroffenen Frauen durch den Zuzug von Asylsuchenden durchaus steigen könne. Zugleich verwies sie aber auf das geltende Gewaltschutzgesetz und dessen Grundsatz: Wer schlägt, geht. Dann müsste der Mann, von dem in aller Regel die Gewalt ausgeht, aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. Doch sagte Frau Weber auch: „Aber es ist eben in der Wirklichkeit durchaus anders.“

Andererseits könnte der Bedarf zusätzlich sinken, weil der Landkreis künftig nur noch Frauen in solchen Wohnungen unterbringen will, die Empfänger von Hartz-IV- oder Sozialhilfe-Leistungen sind. Alle anderen Frauen hätten nach Angaben des Sozialamtes keinen Anspruch auf eine Unterbringung in solchen Frauennotwohnungen oder müssten sie auf eigene Kosten bezahlen. Für Frau Weber ist klar: „Wir können nicht künstlich den Bedarf erhöhen.“

