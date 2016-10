Wenn die Lebensqualität leidet Erkrankungen des Enddarms sind häufig. Manche gehen erst zum Arzt, wenn sie die Kontrolle über ihr Leben verlieren.

Dr. Roland Pfützer ist Chefarzt der Inneren des Klinikums Döbeln.

Mehr als 100 Mediziner haben sich am Wochenende auf der Burg Kriebstein getroffen „Enddarmerkrankungen“ lautete das Thema des Symposiums, das vom Döbelner Klinikum organisiert wurde. Das ist für viele ein Tabu-Tema, aber viele Menschen haben damit Probleme. Dr. Roland Pfützer, Chefarzt der Inneren am Klinikum, hat einen grundsätzlichen Rat: „Blut im Stuhl ist nicht normal. So etwas sollte man nicht monatelang hinnehmen, sondern es abklären lassen.“

Dahinter können relativ simple, aber auch gefährliche Krankheiten stecken. Eine richtige Volkskrankheit sind Hämorrhoiden. „Das Venengeflecht ist völlig normal. Im zunehmenden Alter und bei zu festem Stuhlgang kann es aber zur Ermüdung des Bindegewebes kommen“, sagte der Arzt. In den Anfangsstadien lassen die sich die Hämorrhoiden noch durch Veröden oder die sogenannte Gummiband-Ligatur behandeln.

Bei schwereren Fällen wird die Operation notwendig. Diese Behandlungen werden am Döbelner Klinikum vorgenommen, so Pfützer. Auslöser ist oft zu fester Stuhl. Bewegung und ballastreiche Ernährung können in manchen Fällen helfen. Wenn der Darm insgesamt zu träge ist, sind unter Umständen Medikamente nötig

Pfützer empfiehlt bei Blut im Stuhl grundsätzlich eine komplette Darmspiegelung. „In seltenen Fällen kann neben den Hämorrhoiden noch eine andere Ursache vorliegen. Etwa Krebs im Enddarm oder Dickdarm.“ Analkrebs werde häufig spät erkannt, weil die Patienten die Probleme beiseite schieben. Dabei sei er im frühen Stadium gut heilbar. Dabei werde eine Kombination aus Bestrahlung und Chemotherapie eingesetzt. „Nur relativ wenige Patienten brauchen einen künstlichen Darm-ausgang“, sagte Pfützer.

Viele Patienten kommen mit Durchfall in die Praxis. Dann komme aber ein ganz anderes Problem zur Sprache. Manche können ihren Stuhlgang nicht halten, was die Lebensqualität extrem einschränkt. „Dann ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen und abzuklären, was das Problem ist“, sagte Pfützer. Es gebe in solchen Fällen viele Behandlungsmetoden von operativen Eingriffen bis zum Training der Nerven des Schließmuskels. Manchmal löst sich das Problem schon, wenn der Durchfall erfolgreich abgestellt ist.

