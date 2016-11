Wenn der Rollator weg ist Eine Großenhainerin beklagt, dass keine Versicherung ihre Gehhilfe extra versichern will. Doch der Bedarf ist da.

Dieser Rollator zählt schon zu den besseren. Er hat sogar eine Federung, einen Sitz mit Rückenlehne und einen Einkaufskorb. Solche Modelle kosten mehr, als die Krankenkassen beisteuern. Umso größer ist der Ärger, wenn er gestohlen wird. © Klaus-Dieter Brühl

Wer macht denn so was? In einem Mehrfamilienhaus in einer Großenhainer Neubausiedlung ist ein Rollator aus dem Treppenhaus gestohlen worden. Wie Gerda S. (richtiger Name der SZ bekannt) berichtet, ein schwerer Schlag im Alltag. Denn seitdem ist die Großenhainer Rentnerin auf der Suche nach einer Versicherung für ihren neuen Rollator. Er ist kein Krankenkassen-Modell, das man schon ab 50 Euro kaufen kann, sondern schon etwas Besseres für rund 200 Euro. Die ältere Dame betont, nicht unbedingt auf diese Gehilfe angewiesen zu sein. „Aber mit dem Rollator fällt mir das Laufen durch die Stadt leichter“, sagt sie.

Doch beim Bummel durch die Innenstadt muss sie ab und zu den Rollator vorm Laden stehenlassen, weil es Stufen gibt. Dann ist das Gefährt unbeaufsichtigt und könnte Ziel von Dieben werden. „Und wer ersetzt mir dann den Schaden?“, fragt die Rentnerin.

Bisher nur im Hausrat enthalten

Eine separate Versicherung für Rollatoren? „Das macht keiner“, weiß Debeka-Versicherungsfachmann Steffen Kührt. „Das Problem hatten wir auch noch nicht.“ Allerdings hält er es für möglich, dass die Nachfrage in Zukunft steigt. Denn ältere Menschen mit Rollatoren sind heute viel öfter zu sehen als noch vor zehn Jahren. Bislang würden Rollatoren über die Hausratversicherung abgesichert, genauso wie Fahrräder, aber nur wenn sie an Geländern oder anderen festen Punkten angeschlossen sind.

Das bestätigt auch Randolph Straube von der Allianz-Generalvertretung in der Großenhainer Schlossstraße. Allerdings gebe es Unterschiede. „In den neuen Hausratversicherungen ist einfacher Diebstahl generell drin“, so Straube. Bei älteren Verträgen gebe es die Möglichkeit, sich gegen einen Rollator-Diebstahl zu versichern. „Er muss aber extra benannt werden“, sagt der Allianz-Fachmann. Bei einer Hausratversicherungssumme von 40 000 Euro würde ein Rollator bis 800 Euro versichert sein. Was die zusätzliche Versicherung kostet, vermag er nicht auf die Schnelle zu sagen. Das müsse im Einzelfall errechnet werden. „Es wird sicherlich nicht die Welt sein“, glaubt Straube.

Aber warum gibt es keine eigenständige Versicherung für Rollatoren, so wie bei Kraftfahrzeugen? „Autos und Rollatoren kann man nicht miteinander vergleichen“, sagt Sabine Knigge von der R+V-Versicherung in Großenhain. Während Autodiebstähle über die Teilkasko versichert sind, gebe es diese extra Möglichkeit für Rollatoren nicht. „Das ist wie bei Kinderwagen, die vorm Laden abgestellt und nicht angeschlossen werden“, so Sabine Knigge.

„Dass Rollatoren für diesen Fall nicht versichert sind, ist unfair“, sagt Nicole Padur. Sie arbeitet im Sanitätshaus Alippi auf der Meißner Straße. Auch sie hat von dem Rollator-Diebstahl in Großenhain gehört und weiß, welcher „Rattenschwanz“ dranhängt. „Wenn der Rollator weg ist, bezahlt die Krankenkasse so schnell keinen neuen“, sagt sie. „Dann muss man erst nachweisen, dass er geklaut ist.“

Noch kommen derartige Delikte relativ selten vor. In den Pressemitteilungen der Polizeidirektion Dresden wurden gestohlene Rollatoren in diesem Jahr noch nicht erwähnt, dafür aber einmal in Chemnitz und schon zweimal in Zwickau. Die tatsächlichen Zahlen zu Rollator-Diebstählen könnten durchaus höher sein, bedenkt man, dass auch nicht jeder Fahrrad-Diebstahl in den Polizeimeldungen Einlass findet. – Für Oliver Klixen, den Landesgeschäftsführer des Bundes der Ruheständler, Rentner und Hinterbliebenen (BRH), gibt es einen weiteren Grund, warum derartige Diebstähle kaum publik werden. „Die Schamgrenze ist noch sehr hoch“, sagt er. Rollatoren gelten zu Unrecht als Synonym für alt und gebrechlich.

Der BRH Sachsen würde es begrüßen, wenn es eine kostengünstige Möglichkeit gebe, Rollatoren gegen Diebstahl, Verlust und Beschädigungen zu versichern, „damit die wachsende Zahl der Senioren, die einen Rollator benutzt, auf der sicheren Seite ist“, so Klixen. „Wir bitten die Versicherungsunternehmen, sich Gedanken zu machen.“

