Wasser für die Innenstadt Der Hochbehälter Goldene Höhe wird derzeit saniert. Bis Weihnachten sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Derzeit baut die Oewa am Hochbehälter Goldene Höhe in Roßwein. Steffen Grüttner ist mit seinen Kollegen vor Ort. © Dietmar Thomas

Der Hochbehälter Goldene Höhe liegt etwas versteckt hinter Bäumen. Er gehört zum Versorgungssystem der Stadt Roßwein. Der Erdhochbehälter, so die genaue Bezeichnung, gewährleistet, dass die Roßweiner Innenstadt auch bei einer Unterbrechung der Versorgung weiterhin Wasser bekommt. Die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft investiert rund 300 000 Euro, um den Behälter auf den neuesten technischen Stand zu bringen.

Die Sanierung der aus den 30er-Jahren stammenden Behälterkammern erfolgt bei laufendem Betrieb. Die Behälterkrone ist freigelegt, die darauf befindliche Erde abgetragen. In der ersten Kammer wurde eine neue Innenbeschichtung aufgetragen, ein spezieller mineralischer Putz. Detlef Bull, Bereichsleiter Trinkwasser bei der Oewa in Döbeln, sagte: „Es bestand dringender Handlungsbedarf. Im Laufe der Zeit löst sich der Putz im Inneren, was vollkommen normal ist. Aber wenn wir dann nichts unternehmen würden, wäre der Behälter irgendwann nicht mehr zu sanieren und müsste stillgelegt beziehungsweise neu gebaut werden.“

Bull geht davon aus, dass die erste der beiden Kammern Ende Oktober wieder befüllt werden kann. Bis Weihnachten, hofft er auch die zweite Kammer saniert zu haben. Ein ehrgeiziges Ziel, weiß er, und hofft, dass das Wetter mitspielt. Denn mit der neuen Beschichtung allein sei es nicht getan. Der Erdhochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 500 Kubikmeter Trinkwasser und die Zugangswege müssen baulich instand gesetzt werden.

