Was wird aus den Globus-Plänen? Am Alten Leipziger Bahnhof droht ein zweiter Fall Marina Garden.

Das Unternehmen Globus wollte seinen Markt eigentlich am denkmalgeschützten Alten Leipziger Bahnhof errichten. Doch Linke, Grüne und SPD fordern, dass stattdessen nach einem Alternativ-Standort gesucht wird. © René Meinig

Seit Jahren wird über einen Globus-Markt am Alten Leipziger Bahnhof diskutiert. Nun nimmt die Debatte wieder Fahrt auf: Am Donnerstagabend wurde auf Antrag von Linken, Grünen und SPD beschlossen, dass die Verwaltung nach einem anderen Standort für das Unternehmen suchen soll. Grüne und SPD wollen sogar den bereits gefassten Aufstellungsbeschluss aufheben. Doch das scheiterte. Was wird nun aus den Globus-Plänen?

Was hätte die Aufhebung bedeutet?

Ein Aufstellungsbeschluss zu einem Bebauungsplan ist nicht rechtlich bindend, aber eine Quasi-Zusage. Für das Grundstück in der Leipziger Vorstadt wurden zwei gegensätzliche Beschlüsse gefasst. Zum einen hat sich der Stadtrat mit dem Aufstellungsbeschluss für einen Globus-Markt an dieser Stelle ausgesprochen, zum anderen hatten sich die Politiker aber auch gegen Einzelhandel in dieser Größenordnung – 8 000 Quadratmeter – in der Leipziger Vorstadt ausgesprochen. Dementsprechend gab es auch zwei verschiedene Varianten des Masterplans für die Leipziger Vorstadt – mit und ohne Globus. Mit der Aufhebung hätten die Politiker sich für den Entwurf aussgesprochen, der Wohnungen und kleinteiliges, lärmfreies Gewerbe in dem Gebiet vorsieht.

Wer ist Eigentümer der Fläche?

Genau da liegt der Knackpunkt. Denn Globus hat das Grundstück bereits gekauft. Wird der Beschluss aufgehoben, darf das Unternehmen seine Pläne zwar nicht verfolgen. Alternativ-Pläne können ohne Zustimmung des Eigentümers aber auch nicht umgesetzt werden. Eine ähnliche Situation gibt es derzeit bereits nicht weit entfernt. Auf dem Grundstück von Regine Töberich plante die Investorin „Marina Garden“. Der Stadtrat lehnte die Pläne ab. Mittlerweile ist ein Alternativ-Entwurf entstanden. Doch die Fläche gehört weiterhin Töberich. Sie müsste entweder die Pläne der Stadt umsetzen oder das Grundstück verkaufen. Danach sieht es aber nicht aus. Die Investorin liefert sich gerade einen Rechtsstreit mit der Landeshauptstadt.

Würde Globus die Fläche verkaufen?

Dazu äußern sich die Verantwortlichen nur vage. „Das Gelände des Alten Leipziger Bahnhofs erfüllt unsere Anforderungen an einen Standort optimal “, teilt Enrico Wilde mit. Er ist bei dem Unternehmen für die Standortentwicklung zuständig. Allerdings stehe man der Suche nach Alternativen durchaus positiv gegenüber und würde auf einen Markt in der Leipziger Vorstadt verzichten, wenn eine „adäquate Alternative“ angeboten wird. In Dresden wolle man in jedem Fall einen Supermarkt errichten.

Hat die Stadt Interesse an dem Areal?

Nein. Die Stadt sei nicht an einem Kauf des Grundstücks interessiert, sagt Sprecher Kai Schulz in aller Deutlichkeit. Als Fläche für die zu gründende Wohnungsbaugesellschaft sei sie eher ungeeignet. „Sie wird sich aufgrund des Lärmeintrags je nach städtebaulichem Konzept allenfalls in Teilen für den Wohnungsbau eignen“, so der Stadtsprecher.

Wo könnte der Markt gebaut werden?

Gerüchte gab es bereits um das Areal an der Ecke Stauffenberg-/Marienallee. Mittlerweile gibt es allerdings einen Bebauungsplan, der dort 700 Wohnungen vorsieht. Die Neustädter Ortsbeiräte haben außerdem ein Globus-Verbot ausgesprochen. Die Grünen würden eine Auffallstraße oder die Nähe zu einer Autobahn bevorzugen. „Uns ist bislang keine adäquate Alternative bekannt“, so Wilde. Auch die Stadt blockt ab: „Sollten uns mit der Stadtplanung und der Liegenschaftsverwaltung geeignete Standorte bekannt werden, werden wir diese mit dem Stadtrat diskutieren.“, sagt Schulz. Er sieht das Unternehmen selbst in der Pflicht, eine Alternativfläche zu finden. Mit dem Antrag geht der Auftrag an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), gemeinsam mit dem Unternehmen nach einem Alternativ-Standort zu suchen.

Wie geht es dann weiter?

Im Antrag ist festgelegt, dass Oberbürgermeister und Unternehmen bis Jahresende nach einem Alternativ-Standort suchen und Kriterien an diesen ausformulieren sollen. Über die Ergebnisse beraten abermals verschiedene Gremien, bis letztlich der Stadtrat wieder entscheidet, wo der Globus-Markt denn hinziehen könnte. Damit die jahrelangen Diskussionen um den Alten Leipziger Bahnhof ein Ende finden.

