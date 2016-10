Was Waldheim baut In der Zschopaustadt wird an vielen Stellen gebuddelt. Nicht alle Projekte werden in diesem Jahr fertig.

Stein auf Stein wird die Stützmauer am Oberwerder in Waldheim gebaut. Dabei ist das Augenmaß eines geübten Baggerfahrers gefragt. Denn nur der kann die tonneschweren Granitsteine an die richtige Stelle platzieren. Etwa zwei Drittel der Mauer sind schon fertig. © André Braun

Waldheim. Die eine Baustelle bremst die Kraftfahrer aus und sorgt dadurch für so manches Stirnrunzeln. Eine andere wird fast im Verborgenen realisiert und nur von den Anwohnern wahrgenommen. Über den Stand der Arbeiten mehrerer Projekte in Waldheim informierte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) am Abend während der Stadtratssitzung.

An der Kriebsteiner Straße wird an drei Abschnitten gleichzeitig gebaut

An der Kriebsteiner Straße werden die Kraftfahrer per Ampel wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Dass die einspurige Strecke immer länger wird, scheint nicht nur so. Denn im Moment wird an drei Abschnitten des Neubaus der Stützwand an der Zschopau gleichzeitig gearbeitet. Im ersten Teil wurde die Böschung von der Seite des Mühlgrabens aus bereits angeglichen. Dort fehlt nur noch das Geländer. „Diese Leistungen sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden“, so Ernst. Im zweiten Abschnitt arbeitet die Firma im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) derzeit an der Stützwandkappe und der Natursteinverblendung. Schalungen und Bewehrungen werden im dritten Teil angebracht. Insgesamt sollen die Arbeiten bis Ende kommenden Jahres fertig sein. Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro tragen der Freistaat Sachsen 3,2 Millionen Euro, die Stadt Waldheim rund eine Million Euro und die Versorgungsunternehmen etwa 75 000 Euro.

Tonnenschwere Granitsteine sichern das Ufer am Oberwerder

Etwa zwei Drittel der rund 270 Meter langen Ufermauer am Oberwerder sind geschafft. Mit großen tonnenschweren Granitsteinen soll dem während des Hochwassers im Juni 2013 ausgespülten Ufer wieder Halt gegeben werden. Das erhält durch die Steine eine natürliches Aussehen. „Mit der Ausführung und Qualität der Arbeiten bin ich sehr zufrieden“, so Ernst. Wenn das Wetter mitspielt, soll auch dieses Projekt bis Ende des Jahres fertiggestellt werden. Das kostet rund 86 000 Euro und wird komplett aus dem Wiederaufbaufonds Hochwasser finanziert.

Die Mauer am ehemaligen Stadtbad ist zur Hälfte saniert

Die Ufermauer am ehemaligen Stadtbad sei so desolat gewesen, dass der Bau anfangs nur schleppend voranging, erklärt der Bürgermeister. Inzwischen ist die Sanierung der etwa 70 Meter langen Mauer etwa zur Hälfte geschafft. Dabei stabilisieren die Arbeiter einer erzgebirgischen Firma die Wand mit Mikrobohrpfählen und bauen sie wieder auf. Anschließend werden neue Abdecksteine gesetzt. Die Kosten in Höhe von knapp 66 000 Euro werden komplett aus dem Hochwasserfonds des Freistaates finanziert.

Geländer an der Dresdener-/Feldstraße wird in der nächsten Woche montiert

„Der Fußweg an der Ecke Dresdener-/Feldstraße ist schon seit Langem ein Ärgernis“, meint Steffen Ernst. Genauer gesagt seit 2014. In dem Jahr wurde die Dresdner Straße ausgebaut. Aber ein Stück Fußweg blieb offen und wurde seither mit einer Bake abgesperrt. Das Vorhaben habe sich schwierig gestaltet, weil die Stützmauer den Fußweg trage, in den zuerst Versorgungsleitungen verlegt werden mussten. Jetzt seien die Arbeiten bis auf die Befestigung des Gehweges und das Geländer abgeschlossen. Das werde derzeit gefertigt und soll in der kommenden Woche montiert werden. Danach ist das Pflastern des Fußweges vorgesehen.

In der Luise-Romstedt-Straße ist der Frostschutz drin

Die Sanierung der Luise-Romstedt-/Güterbahnhofstraße „ist ein Projekt, das wir gern noch in diesem Jahr zu Ende bringen würden“, meint Ernst. Nachdem dort neue Trink- und Mischwasserkanäle verlegt worden sind, konnte auch die Frostschutzschicht eingebaut werden. Die Arbeiten liegen im Plan. Derzeit werden Drainagen verlegt und Borde gesetzt. In der kommenden Woche beginnen die Pflasterarbeiten.

Förderprogramm ermöglicht mehrere Straßensanierungen

Ein Förderprogramm des Freistaates Sachsen unterstützt die Instandsetzung kommunaler Straßen mit 90 Prozent der Kosten. Das nutzt Waldheim für mehrere Projekte. Die Sanierung der Fahrbahn und der Bankette der Kurt-Schwabe-Straße in Meinsberg ist bereits abgeschlossen. Teile des Mühlenweges in Rudelsdorf erhalten zurzeit neuen Asphalt. Ab der kommenden Woche sind der Einbau von Asphalt auf dem Verbindungsweg zwischen der Haupt- und der Voigtstraße in Waldheim sowie die Versiegelung des Randstreifens zwischen der Hauptstraße 20 und 50 geplant.

