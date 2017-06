Völlig losgelöst 20 000 Leute rennen diesmal bei der Team Challenge in Dresden. Drei Gründe, warum Firmenläufe so beliebt sind.

Vier Läufer bilden ein Team, und wie die Elbe Flugzeugwerke im vergangenen Jahr schicken viele Firmen gleich mehrere an den Start – Verkleidung inklusive. © Robert Michael

Bis Frankfurt/Main ist es noch weit, viel zu weit. Rund 70 000 Teilnehmer sind beim Firmenlauf in der Bankenmetropole in anderthalb Wochen wieder dabei, die dortige JPMorgan Chase Corporate Challenge ist die größte ihrer Art in Europa. Sogar für Dresden als selbst ernannte deutsche Laufhauptstadt ist das eine unerreichbare Zahl. Und trotzdem melden die Veranstalter der hiesigen Rewe Team Challenge, die an diesem Donnerstag zum neunten Mal stattfindet, einen erstaunlichen Teilnehmerrekord – den neunten in Folge.

Gut 20 000 Firmenläufer aus mehr als 1 800 Unternehmen machen sich diesmal auf die fünf Kilometer lange Strecke vom Dresdner Altmarkt ins DDV-Stadion. Während anderswo die Starterfelder schrumpfen, bedeutet das allein zum Vorjahr ein Wachstum um 25 Prozent.

Ein schier unglaubliches Phänomen ist das. Und doch gibt es Erklärungen.

Kurze Strecke

Tempobolzer, Bestzeitenjäger, Bewegungsgenießer – gibt es wie bei jedem anderen Rennen natürlich auch beim Firmenlauf. Doch die mit Abstand größte Gruppe ist die der Neu- und Wiedereinsteiger, vielleicht sogar der Einmal-im-Jahr-Läufer, die lediglich bei der Team Challenge an den Start gehen. Das hat auch mit der vergleichsweise kurzen Strecke zu tun. Zwischen vier und sieben Kilometer sind bei Firmenläufen zu absolvieren.

Und trotzdem liegt Reinhardt Schmidt, der mit der Laufszene Events GmbH den Firmenlauf 2009 nach Dresden gebracht hat, mit seiner These vermutlich gar nicht so falsch: „Es gibt sicher gut 10 000 Leute, die ein bisschen Bammel vor dem 1. Juni haben“, meint er. Diese Aufregung, verbunden mit einem undefinierbaren Kribbeln im Bauch, gehört zweifellos dazu, sagt auch Schmidt. Doch er betont: „Fünf Kilometer schafft jeder, selbst wenn es mit dem eigentlich geplanten Training in den Wochen zuvor doch nicht geklappt hat.“

Einmaliges Erlebnis

Vorbereitung hin, das allgemeine Befinden her – persönliche Rekorde sind immer noch die größte Motivation. Endlich mal unter 30 Minuten laufen, unter 25, 24, 20... Die Grenzen verschieben sich immer wieder neu. Dabei steht bei Firmenläufen der Spaß im Vordergrund sowie das Gemeinschaftserlebnis, das in dieser Form einmalig sein dürfte. Die allermeisten Teilnehmer würden sich jedenfalls nie eine Startnummer ans T-Shirt heften, mal abgesehen vom Firmenlauf des Vorjahres und dem Jahr davor.

Links zum Thema Läufer sorgen für Sperrungen

Auch in Dresden ist die Team Challenge also für viele der sportliche Jahreshöhepunkt, für den es inzwischen sogar Bonuspunkte bei mancher Krankenkasse gibt. Ab 19 Uhr werden die vier Startwellen mit jeweils 5 000 Läufern im Halbstundentakt auf die Strecke geschickt, was für unbeschwertes Laufen sorgt – sofern die Luft reicht und die Beine mitmachen.

Augen und Ohren haben in jedem Fall genug zu tun. Schließlich küren die Organisatoren danach nicht nur die schnellsten Teams, sondern auch das mit dem kreativsten Kostüm. Unterwegs trommeln zudem Samba-Bands, und kurz vorm letzten Kilometer führt die Strecke durch die sogenannte Powerzone, eine Art Partymeile mit DJ, lauter Musik und Zuschauern. Und dann erst der Einlauf ins Stadion mit dem Ziel mitten auf dem Rasen: Ankommen, wo sonst nur Fußballer stehen – und demnächst Robbie Williams singt. Eine After-Run-Party samt Lasershow und erster Laufauswertung mit den Kollegen gibt es nach der Rennerei noch obendrauf.

Schlechtes Gewissen

Firmenläufe, sagen die Organisatoren, sind so etwas wie die Einstiegsdroge für Gelegenheits- und Noch-nicht-Läufer. Und auch daran ist zumindest in Dresden offenbar etwas dran, anders lassen sich die Teilnehmerzuwächse bei vielen anderen Läufen in der Stadt kaum erklären.

Irgendwann ist für jeden das erste Mal. Das Massenphänomen lockt, die Kollegen erzählen und verabreden sich zur gemeinsamen Vorbereitung. Dem Gruppenzwang kann man sich schlecht entziehen „Die Team Challenge spricht sich rum, und dann will jeder dabei sein. Gerade für Erstläufer sind die fünf Kilometer hochemotional“, sagt Schmidt. Unweigerlich macht sich das Gefühl breit, bei einem ganz besonderen Lauftreff mitgemacht zu haben. Und sei es nur, um am nächsten Tag im Unternehmen mitreden zu können.

Im Prinzip gibt es bei Firmenläufen also nur eine Regel, und die hat olympische Dimensionen: Dabei sein und Spaß haben.

