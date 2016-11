Verzicht auf 303 000 Euro Für die Wertsteigerung im Sanierungsgebiet Altstadt sollen alle Bürger zahlen, nicht aber alle Einrichtungen – dagegen regt sich nun Protest.

In die Sanierung von Meißens historischer Altstadt wurden seit 1990 circa 80 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln investiert. Davon hat auch das Landesgymnasium St.Afra profitiert. Dafür müsste der Freistaat eigentlich in Form von Ausgleichsbeträgen etwas zurückgeben, doch die Stadt Meißen will darauf verzichten. © Claudia Hübschmann

Von einer glatten Lüge ist unter Betroffenen die Rede: Seit zwei Jahren hat die Stadtverwaltung bekräftigt, dass alle – private wie öffentliche Eigentümer – die im Sanierungsgebiet Historische Altstadt fällig werdenden Ausgleichsbeträge zu zahlen haben. Nun ist plötzlich alles anders. „Im letzten Verwaltungsausschuss haben die Teilnehmer eine Beschlussvorlage zu oben genanntem Thema erhalten, nicht öffentlich zur Kenntnis gegeben. Wie so häufig als Tischvorlage, auf die sich niemand vorbereiten konnte“, heißt es in einem Schreiben, das bei der SZ eingegangen ist. Kern der Beschlussvorlage: Insgesamt 16 Einrichtungen sollen von der Zahlung der Ausgleichsbeträge für die Wertsteigerung ihres Eigentums durch Sanierungsmaßnahmen ganz oder teilweise ausgenommen werden. Die so erlassenen Gelder summieren sich auf die Summe von 303 087,50 Euro. „Ich stelle mir bei dem Ganzen die Frage, wer will hier wem warum auf den letzten Drücker Vorteile zulasten des Haushaltes der Stadt Meißen verschaffen?“, heißt es in dem Schreiben an die SZ weiter.

Und in der Tat stellt sich die Frage, warum die Stadt freiwillig auf so viel Geld von öffentlichen Einrichtungen verzichten will, im Gegenzug aber selbst von Bürgern, die noch keinen Cent von Sanierungsmaßnahmen profitiert haben, die Ausgleichsbeträge eintreibt?

In der im Verwaltungsausschuss ausgereichten Beschlussvorlage beruft sich das Baudezernat für den Verzicht auf die Erhebung von Ausgleichsbeträgen „zugunsten nichtkommunaler Gemeinbedarfseinrichtungen“ auf das Baugesetzbuch des Bundes, in dem es im Paragrafen 155 heißt: „Die Gemeinde kann im Einzelfall von der Erhebung des Ausgleichsbetrags ganz oder teilweise absehen, wenn dies im öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger Härten geboten ist.“

Warum es im öffentlichen Interesse sein soll, die Albrechtsburg zu 100 Prozent von den Ausgleichsbeträgen auszunehmen, ist nicht nachvollziehbar. „Herr Michel als Geschäftsführer der Burg verzichtet doch auch nicht zugunsten der Stadt Meißen einfach auf Mieteinnahmen im Schloss. Selbst der Freistaat zahlt dort Miete“, heißt es im Schreiben an die SZ. Darin wird auch gefragt, „warum ist es geboten, dass die Bundesagentur für Arbeit nicht zahlt? Genau diese Einrichtungen haben doch in Summe die allermeisten Zuschüsse erhalten“.

Unter Punkt 8 in der Beschlussvorlage wird das Sächsische Landesgymnasium St. Afra auf der Freiheit 13 genannt und zum 100-prozentigen Erlass des Ausgleichsbetrags argumentiert: „Wird unbefristet zu 100 Prozent für schulische Zwecke genutzt. Die schulische Nutzung liegt im öffentlichen Interesse, der Ausgleichsbetrag wird erlassen.“ Würde der Freistaat das Landesgymnasium schließen, wenn die Stadt – laut Bundesgesetz dazu verpflichtet – den fälligen Ausgleichsbetrag erhebt?

Alle Eigentümer, die ihre Ausgleichsbeträge freiwillig vorfristig bis zum 31. Dezember zahlen, erhalten 20 Prozent Ermäßigung. Das bis Jahresende eingenommene Geld kann in voller Höhe wieder in das Sanierungsgebiet Historische Altstadt reinvestiert werden, etwa zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität der Bürger. Ab 1. Januar 2017 müssen sich Bund, Freistaat und Stadt das eingenommene Geld zu je einem Drittel teilen. Damit könnte es zu einer paradoxen Situation kommen. Verweigert der Stadtrat dem Oberbürgermeister und der Stadtverwaltung bis dahin einen Beschluss zur Erhebung der Ausgleichsbeträge, dann würden 101 000 Euro mehr zwangsweise in die Stadtkasse fließen.

zur Startseite