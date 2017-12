Fußball Versöhnlicher Abschluss im Schnee Der Radebeuler BC bringt vom Schlusslicht aus Plauen die drei Punkte mit. VFC verliert zudem sechs Zähler am Grünen Tisch.

Der Radebeuler Florian Müller (l.) und der Plauener Oliver Ketzel kämpfen auf dem Schneegeläuf um das Leder. Am Ende bejubelte der RBC drei wichtige Zähler im Kampf um den Ligaverbleib. © Lutz Kollmann

Radebeul. Matthias Müller rümpfte die Nase, als er das verschneite Vogtlandstadion am Sonntag sah. Die Bedingungen auf dem „Platz im Käfig“ luden eher zum Wintersport ein. Am Ende stand aber ein 2:0 (0:0)-Sieg der Radebeuler über das Schusslicht VFC Plauen II und der RBC-Coach stellte erleichtert fest: „Wir haben uns verdient diese drei Punkte gesichert und können nun etwas entspannter die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel verbringen.“ Nimmt man das gesamte Fußballjahr 2017, so muss man „Lotte“ Müller beipflichten, wenn er sagt: „Ich bin mit diesen zwölf Monaten sehr zufrieden. Wir sind aufgestiegen und in der Sachsenliga auf dem Weg zum Klassenerhalt. Zudem stehen wir im Pokal-Halbfinale gegen Regionalligist FC Oberlausitz Neugersdorf und haben damit für den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gesorgt.“

Die ersten 90 Minuten der Rückrunde sind schnell abgehandelt. Mann des Tages in Plauen war ohne Zweifel Franz Kunze, der beide Tore für den RBC erzielte (57., 77.). Noch eine Woche zuvor hatte er eine recht schwache Leistung abgeliefert, aber trotzdem brachte ihn „Lotte“ Müller als zweite Angriffsspitze von Beginn an. Personell musste der RBC-Trainer erneut improvisieren, denn Kapitän Felix Graage fiel aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre ebenso aus, wie die verletzte Benno Töppel, Julius Groß, Erik Talke, Robert Lauterbach und Marcus Schöne. Zum Spielführer ernannte der RBC-Coach Richard Schöne. Und der hatte bei eigentlich irregulären Bedingungen unmittelbar vor dem Pausenpfiff die größte Gäste-Chance auf dem Kopf, scheiterte aber an VFC-Torhüter Alexander Grötzsch. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Radebeuler auch im Rückstand liegen können, aber der Plauener Kapitän Kevin Wülfert scheiterte am glänzend reagierenden Toni Bunzel (38.), der das Leder mit einem Reflex an die Torumrahmung lenkte. Auch Guzlajevs scheiterte später noch einmal am Radebeuler Schlussmann.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wirkte der RBC entschlossener und kam durch Willi Richter zur ersten verheißungsvollen Tormöglichkeit (48.). Neun Minuten später traf Kunze aus dem Gewühl heraus zur Führung. „Danach hätten wir früher den Sack zumachen können, aber wir tun uns in Strafraumnähe oft zu schwer“, resümierte Matthias Müller. „Daran müssen wir in der Winterpause konzentriert arbeiten.“ Nach Kunzes zweitem Treffer hätte der eingewechselte Zdenek Kopas sogar noch auf 3:0 erhöhen können (87.), aber das wäre des Guten wohl zu viel gewesen.

Hohe Geldstrafe für VFC Plauen

Auch wenn die Radebeuler vor dem Anpfiff der Partie durch Schiedsrichter Alexander Pirogov aus Görlitz sicher mehrheitlich für eine Spielabsage plädiert hätten, am Ende des Tages stand der Sprung auf Tabellenplatz zehn. Indes war es für VFC-Coach Roger Fritzsch „eine sehr bittere Niederlage für meine aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft“. Ob es für die „VFC-Zweite“ in der Sachsenliga weitergeht, konnte Fritzsch nicht sagen.

Die Radebeuler steigen am 24. Februar 2018 wieder ein und empfangen den VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (4.). Bereits zwei Wochen zuvor sollen die ersten Nachholspiele über die Bühne gehen, insgesamt müssen sechs Partien nachgeholt werden. Fraglich bleibt weiterhin, wie es mit dem VFC Plauen II weitergeht. Zwar hat der neue Vorstand der finanziell erneut in Schieflage geratenen Vogtländer seine Absicht bekundet, die Sachsenliga-Saison mit der Reserve zu Ende zu spielen, aber ein Sportgerichtsurteil dürfte die VFC-Führung erneut zum Nachdenken bringen. Der zweiten Mannschaft wurden in der Vorwoche sechs Punkte abgezogen, „weil seit vier 6Jahren das Schiedsrichtersoll nicht erfüllt wurde“, begründet Staffelleiter Klaus-Jürgen Berger. „Es sind sechs Schiedsrichter zu stellen, aber nur vier wurden vom Sächsischen Fußball-Verband anerkannt.“ Noch härter trifft die von der Insolvenz bedrohten Vogtländer die Geldstrafe in Höhe von 2 600 Euro. Warum nicht das Oberliga-Team des VFC bestraft wurde, lässt sich einfach erklären. Die 5. Liga gehört zum Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV), kann daher vom SFV nicht bestraft werden.

zur Startseite