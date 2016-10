Aus dem Gerichtssaal Vermummt zugeschlagen Ein Mann aus Leisnig und einer aus Leipzig sollen den Hitlergruß gezeigt und geprügelt haben. Einer gesteht die Schläge.

© Symbolbild/dpa

Wie die Unschuldslämmer sitzen die beiden Angeklagten neben ihren Verteidigern im großen Verhandlungssaal des Amtsgerichts Döbeln. Vorgeworfen werden dem 22-jährigen Leisniger und dem 29-jährigen Mann aus Leipzig Körperverletzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Am Abend des 14. Mai 2015, dem Himmelfahrtstag, kam es zu einer Auseinandersetzung auf der Muldenwiese in Leisnig. Die Angeklagten und weitere Personen trafen auf die Gruppe der Geschädigten. Diese wollten dort zelten und grillen. Zuerst kam es zu verbalen Äußerungen und zum Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung sollen die Beschuldigten den Hitlergruß gezeigt und gesagt haben: „Wisst ihr, was das heißt? Ihr seid nicht willkommen.“

Die Gruppe der Angreifer dachte, dass die Geschädigten Linke wären. Deshalb beschlossen sie, die sogenannten Linken tätlich anzugreifen. Dabei sollen sich die Angreifer vermummt und Baseballschläger und Teleskopschlagstöcke dabei gehabt haben. Als die Opfer die Muldenwiese verlassen wollten, schlug der 22-jährige Angeklagte einen der Geschädigten ins Gesicht. Der 29-jährige Beschuldigte soll, um andere vom Helfen abzuhalten, Bierflaschen geworfen haben.

Das Opfer erlitt Prellungen am Kopf und ein Hämatom am Auge. Außerdem ging seine Brille kaputt. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden drei weitere Männer aus der Gruppe der sogenannten Linken mit Tritten und Schlägen verletzt. Einer soll sogar ein Knie ins Gesicht bekommen haben. Unter den Angreifern war nach Zeugenaussagen auch eine Frau. Die soll einem Opfer mit einem Vierkantholz auf die Arme geschlagen haben. Bei den Übergriffen gab es einen Schwerverletzten und mehrere Leichtverletzte. Ob die Geschädigten wirklich einer linken Gruppierung angehörten, blieb in der Verhandlung offen. Schlagstöcke oder ähnliche Gegenstände wurden nicht benutzt.

Der 22- Jährige gesteht die Schläge. Nur den Hitlergruß will er nicht gezeigt haben. „Es tut mir leid“, sagt er. Der 29-Jährige bestreitet jede Tatbeteiligung. Zeugen erklären, dass die Beschuldigten dabei waren, als der Hitlergruß gezeigt wurde. Ob sie ihn auch ausgeführt haben, wissen sie nicht. Ungeklärt bleibt auch, wer die Opfer geschlagen und getreten hat. Die Angreifer waren vermummt und trugen Kapuzen. Ihre Gesichter hat niemand gesehen. Das Verfahren wird fortgesetzt.

