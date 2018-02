Über ein Land voller Legenden

Die raue Küste der Bretagne. © SZ-Archiv

Görlitz. In der Görlitzer Volkshochschule dreht sich am Montagabend ein Vortrag ganz um die Bretagne. Es gibt viele Legenden über das einstige Land der Druiden und Gallier. Der Überlieferung nach soll auch Merlin, der bekannteste mythische Zauberer des westlichen Kulturkreises, hier geboren sein. Besucher erfahren, warum Merlin eigentlich Myrdhin hieß, was es mit der Medizin von Druiden auf sich hat und was es über Asterix zu berichten gibt.

Die Veranstaltung beginng um 17.30 Uhr in der Volkshochschule, Langenstraße 23, der Eintritt kostet sieben Euro.

Diese und viele weitere Veranstaltungen sind im www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

zur Startseite