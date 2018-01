Toter am Berzdorfer See gefunden Die Polizei hat seit Montagabend nach dem 77-Jährigen gesucht. In seiner Görlitzer Wohnung hinterließ er einen Abschiedsbrief.

Am Berzdorfer See haben Spaziergänger den Mann entdeckt. © Jens Trenkler

Görlitz. Spaziergänger haben am Dienstagmorgen einen Toten am Berzdorfer See gefunden. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei Selbstmord begangen. Es gebe deutliche Hinweise darauf, so der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, Thomas Knaup. „Am Montagabend verließ der 77-Jährige seine Wohnung in Görlitz“, sagte der der Polizeisprecher. Der Mann habe einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er den Selbstmord ankündigte, so Thomas Knaup.

Die Polizei suchte daraufhin noch am Montagabend mit einem Hubschrauber in der Gegend um Weinhübel und dem Berzdorfer See nach ihm, ohne Erfolg. Ein Fährtenhund hatte zudem zuvor eine Spur an der Neiße verloren. (SZ/mk)

