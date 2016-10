Tierisches aus der Apotheke

Therese Drechsler verkauft Medikamente für Tiere. © Steffen Unger

Auch Hunde und Katzen wollen gepflegt werden. In der Bischofswerdaer Sonnenapotheke verkaufen Therese Drechsler und ihre Kolleginnen seit Neuestem Produkte dafür. Ganz ohne Allergene und Duftstoffe. Da gibt es Tropfen, um verunreinigte Augen auszuwaschen, ein Mittel zur Säuberung schmutziger Ohren, ein Shampoo für extraweiches Fell und einen Balsam für die Pfoten und Ballen der Tiere, damit Hund und Katz im Winter ganz ohne Entzündungen über Schnee, Streusalz oder Sand laufen können. Die Produkte sind gleichsam für Hunde und für Katzen zu verwenden. Übrigens gibt‘s für die Tiere in der Sonnenapotheke auch homöopathische Mittel. Die Kügelchen in der richtigen Mischung helfen etwa bei Angst vor Silvesterknallern oder Arthrose. (szo)

