SZ-Newsletter gestartet

So sieht der neue regionale Newsletter auf dem Bildschirm oder auf dem Display aus. Das Wichtigste aus der Region gibt´s ab sofort am Abend eines jeden Werktages.

Dass der Meißner Rettungsdienst in Not ist, dass die Radebeuler Ausstellung über die Interbrigaden in Spanien immer noch Ärger macht oder dass in Riesa vier Autos abgefackelt wurden – das können Leserinnen und Leser aus dem neuen Newsletter der Sächsischen Zeitung im Landkreis Meißen erfahren. Er wurde am Dienstagabend zum ersten Mal ausgesendet. Sein Titel ist: Meißen kompakt.

Ab sofort wird „Meißen kompakt“ an jeden Werktag zwischen 19 und 20 Uhr versendet. Er enthält die – nach Meinung der Redaktion – fünf wichtigsten News des Tages aus dem Landkreis Meißen mit einer Verlinkung zum Original-Bericht auf sz.online.de. Außerdem stellen wir die bislang am meisten gelesene Meldung auf sz-online.de bereit. Diesmal war es eine News um die schlimmen Facebook-Posts des Meißner CDU-Stadtrates Jörg Schlechte.

Der neue kostenlose Newsletter kommt aber nicht automatisch zum Leser, er muss bestellt werden. Das ist hier möglich: http://szlink.de/Newsletter_Meissen

Viel Spaß beim Lesen schon am Abend.

