Fußball Stahl Riesa wehrt sich gegen Strafe Nach Fan-Entgleisungen droht eine Geldstrafe von 500 Euro. Der Verein hat Widerspruch beim SFV angekündigt.

Symbolfoto © Claudia Hübschmann

Riesa/Leipzig. Fußball-Landesligist Stahl Riesa ist vom Sächsischen Fußballverband mit einer Geldstrafe von 500 Euro belegt worden. Hinzukommen laut SFV-Urteil die Kosten des Verfahrens in Höhe von 25 Euro. Grund sind Vorfälle im Zusammenhang mit dem Meisterschaftsspiel der Landesliga gegen den FV Eintracht Niesky am 11. August. Dort habe nach der Begegnung ein Unbekannter gegenüber dem Schiedsrichtergespann „Ich hätte Euch geschlagen, ihr Pisser“ gesagt. Außerdem wurde das Schiedsrichtergespann unmittelbar nach dem Abpfiff von Zuschauern mit Plastebechern beworfen, die die Unparteiischen zum Glück knapp verfehlten.

In einer ersten Erklärung am Mittwoch teilte der Verein mit, dass die BSG „dieses teure und asoziale Verhalten einiger weniger nicht toleriert“. Sollte es in Zukunft ähnliche Aktionen geben, würden diese „ohne Vorwarnung mit Stadionverbot“ geahndet. Gestern nun kündigte der Vereinsvorstand an, gegen das Urteil Revision einzulegen. Grund seien Widersprüche in der Urteilsbegründung und im Schiedsrichtersonderbericht sowie mehreren Formfehlern des Sportgerichtes.

Ungeachtet dessen geht es für die Elbestädter am Sonnabend noch einmal um Punkte – und zwar ausgerechnet bei Eintracht Niesky. Die Küttner-Schützlinge sinnen dabei auf sportliche Revanche. Denn das damalige Auftaktspiel der Liga im August verloren sie nach 3:1-Führung noch mit 3:4. Und auch im Landespokal war beim 1:3 am 1. September beizeiten Endstation.

Dem erfolgreichen Jahr die „Krone“ aufsetzen will dagegen Tabellenführer Großenhainer FV. Der Aufsteiger empfängt zum Rückrundenstart den 14. vom Reichenbacher FC und ist angesichts der Konstellation wieder einmal Favorit auf dem Kunstrasenplatz im Sportviertel Husarenpark. Das Hinspiel gewann die Mannschaft von Trainer Andreas Jachmann mit 2:0 nach Toren von Bachmann und Schwitzky.

Erst am Sonntag greift der Radebeuler BC (11.) ins Spieltagsgeschehen ein. So ist es zumindest geplant. Denn ob der Tabellenletzte, die 2. Mannschaft des VFC Plauen, im Vogtland antritt, ist angesichts der Gerüchte um den Rückzug des Landesligateams zumindest nicht sicher.

zur Startseite