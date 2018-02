So kehrt die „Lebensfreude“ zurück Die Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser mbH (WBG) stellt das Denkmal „Lebensfreude“ wieder auf. Einen Entwurf dafür gibt es schon.

Das Wandbild „Lebensfreude“ von Georgios Wlachopulos soll so vor dem ehemaligen „Puck“ aufgestellt werden. © Grafik: WBG

Weißwasser. Noch in dieser Woche sollen die Abbrucharbeiten am ehemaligen Puck an der Lutherstraße in Weißwasser abgeschlossen sein. „Wir sind froh, dass damit ein weiterer städtebaulicher Missstand behoben ist, der zudem nicht nur vor der Haustür der WBG, sondern mitten im OSP und an der neuen Kita gelegen hat“, sagt Petra Sczesny, Geschäftsführerin der WBG – Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser. Sie hofft, dass die Witterung den Arbeiten keinen Strich durch die Rechnung machen und diese hinauszögern wird. Weil der Puck im Fördergebiet „Innenstadt“ liegt – das 2012 vom Stadtrat so beschlossen wurde –, wird die Behebung des städtebaulichen Missstandes gefördert. Ein Drittel trägt der Bund, ein Drittel der Freistaat Sachsen und ein Drittel die Stadt. So sieht es die Förderrichtlinie vor. In der vergangenen Sitzung hatte der Stadtrat in Weißwasser die Mittel von 55 000 Euro mehrheitlich genehmigt. „Dieser hatte nicht das Fördergebiet erweitert, sondern damit den Fördergrundsätzen entsprochen“, ergänzt die WBG-Geschäftsführerin Petra Sczesny.

An der entstandenen Freifläche soll nun eine Grünfläche entstehen. Darüber hinaus soll dann das Wandbild „Lebensfreude“ wieder aufgestellt werden. „Die Denkmalbehörde freut sich darüber, dass wir das Bildnis wieder aufstellen“, sagt Petra Sczesny. Die WBG warte derzeit noch auf die Baugenehmigung vom Landkreis.

Bis 2012 hatte das Wandbild „Lebensfreude“ von Georgios Wlachopulos, der es 1981 erschaffen hatte, den Aula-Giebel der ehemaligen 5. Mittelschule in Weißwasser-Süd geziert. Im Zuge des Abrisses der Schule hatte der Stadtrat entschieden, es in 25 Einzelteile zersägen zu lassen und es auf einer Freifläche am Rand des ehemaligen Schulgeländes einzulagern. Mehr als 23 000 Euro ließ sich das seinerzeit die Stadt kosten. Wie viele Fliesen des Mosaiks tatsächlich im Laufe der Jahre beschädigt wurden, lässt sich nur erahnen. Immerhin: Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt würden regelmäßig nach dem Einzelteilen sehen, sie so gut wie möglich vor der Witterung schützen. Ob es etwas genützt hat, muss sich jedoch noch zeigen.

