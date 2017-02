Schweizer Präzisionsmöbel kommen bald aus Sachsen Der Designklassiker USM Haller zieht nach Leipzig – ein neues Kapitel in einer ungewöhnlichen Firmengeschichte.

So schick können Büromöbel sein. Die Modelle von USM haben Kunstwert. © keystone

USM – das Kürzel von Ulrich Schärer aus Münsingen in der Schweiz ist bei Möbeldesign-Fans ein Begriff. Das metallene Bürosystem „Haller“ hat sich international als Klassiker etabliert. Kenner treffen es überall in Arztpraxen, Anwaltskanzleien und Büros großer Unternehmen an, auch wenn einfache Regale erst ab etwa 1 000 Euro aufwärts zu haben sind.

Jetzt sorgt das mittelständische Unternehmen allerdings mit einer hausinternen Mitteilung für Aufsehen: Die Möbel-Montage und die Logistik wird aus dem baden-württembergischen Bühl nach Leipzig verlagert. Noch im Laufe dieses Jahres könnte der Umzug beginnen, bis Ende 2018 solle die Arbeit in Leipzig richtig laufen. „Der Standort bietet mehr Platz und eine bessere Anbindung an das Verkehrsnetz“, erklärt Unternehmenssprecherin Sandra Schär. Für die neue Produktionsstätte ist dem Vernehmen nach eine bestehende Halle im Leipziger Norden anvisiert, gelegen zwischen Autobahn, Flughafen und Messe. Von bis zu 300 neuen Jobs für Leipzig ist die Rede.

„Am neuen, größeren Standort in Leipzig kann USM seine Möbelbausysteme effizienter montieren“, sagt Schär. „Der Standort ist zudem für den Verkehr und Transport besser erschlossen.“ Dort könne sich USM „schlanker aufstellen, schneller ausliefern und seine Wettbewerbsfähigkeit steigern“. So soll Leipzig die Montage und die Logistik für Deutschland als den größten Markt des Unternehmens sowie für dessen Exportmärkte übernehmen. Die eigentliche Produktion der Möbel – die aus verchromten Metallgestellen mit Platten und patentierten Kugeln bestehen – erfolgt weiterhin in Münsingen bei Bern.

Seit 1975 hat USM seine Möbelbausteine in einem Industriegebiet in Bühl-Achern montiert, etwas abseits zwischen Baden-Baden und Straßburg nahe des Rheins. Für einen weiteren geplanten Ausbau sei der Standort aber nicht mehr geeignet, heißt es aus der Firmenzentrale. Allerdings soll Bühl weiterhin seine Funktion als deutsches Zentrum wahrnehmen: Geschäftsleitung, Finanzen, Vertrieb, Marketing, Personalbereich und IT verbleiben dort. Damit dürfte auch die Gewerbesteuer weiterhin in Baden-Württemberg gezahlt werden.

Ein Schock war die Nachricht indes für die rund 100 betroffenen Kollegen in Bühl. Für sie werde nun eine Beschäftigung an anderen Orten gesucht. „USM hat Gespräche mit dem Betriebsrat aufgenommen, um eine sozialverträgliche Lösung zu finden“, sagt Sprecherin Schär. Von den Verhandlungen hängt auch ab, wie schnell der Neustart in Leipzig beginnen kann. Der internationale Erfolg von USM-Haller geht auf einen dummen Zufall zurück. Denn die Schweizer Firma, 1885 von Ulrich Schärer gegründet, produzierte bis in die 1960er-Jahre vor allem Eisenwaren, Fensterverschlüsse und Baubeschläge. In den frühen 1960er-Jahren ließ das Familienunternehmen von dem Schweizer Architekten Fritz Haller ein neues Firmengebäude entwerfen. Seine Antwort war eine futuristische Stahlrahmen-Konstruktion in einzelnen Modulen – für Gebäude verschiedener Größen. Das Modell stand dann auch Pate für neue Aufbewahrungs-Möbel. Als ein Kunde fragte, ob er solche Regalsysteme nicht auch für sich kaufen könne, begann der neue Siegeszug. 1969 startete die Serienproduktion. Erster Großauftrag war die Bank Rothschild in Paris. 2001 bekam das Möbelsystem einen festen Platz im Museum of Modern Art in New York. Der USM-Showroom in Manhatten wird künftig von Leipzig aus beliefert.

zur Startseite