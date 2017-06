Schubeck-Filiale am Albertplatz vermietet

Nachdem am Mittwoch bereits bekannt wurde, dass auf dem Vorplatz des Simmel-Centers ein neuer Asia-Imbiss eröffnet (die SZ berichtete), gibt es nun weitere Nachrichten: Auch für die Schubeck-Filiale im angrenzenden Hochhaus am Albertplatz gibt es nun einen neuen Mieter. Der Sternekoch hatte seinen Laden wegen mangelnder Kundschaft nach nur einem Jahr Anfang 2017 geschlossen. Auf SZ-Anfrage hüllt Investor Peter Simmel sich zwar in Schweigen, wer die Räumlichkeiten beziehen wird. Die Eröffnung sei allerdings bereits für Anfang August geplant.

Deutlich länger steht die benachbarte Fläche leer, auf der ebenfalls nur für kurze Zeit das Bistro Petit Station untergebracht war. Auch hierfür gebe es mehrere Interessenten, sagt der Investor. „Sofort reingehen würde eine Nachtbar sowie ein Spielsalon – beides habe ich aber abgelehnt“, so Simmel weiter. Gegenüber der SZ hatte er bereits angekündigt, besonders an einer Apotheke als Nachmieter interessiert zu sein. Denn in dem einstigen DVB-Hochhaus gibt es bereits einige Arztpraxen, der Ausbau zum Gesundheitsstandort wäre daher sinnvoll, sagt Simmel. (SZ/sag)

