Sächsischer Handel erwartet Rekord Es wird mit dem besten Weihnachtsgeschäft seit 1990 gerechnet. Mehrere Milliarden sollen in die Kassen fließen.

© Symbolfoto: dpa

Die sächsischen Geschäfte und Kaufhäuser starten zuversichtlich in die Adventszeit. „Wir erwarten das beste Weihnachtsgeschäft seit 1990“, sagt Eberhard Lucas, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen. Ein Umsatz von 4,5 Milliarden Euro soll nach Berechnungen seines Verbandes im November und Dezember in die Kassen der sächsischen Einzelhändler fließen. Das sind 300 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum.

Für ganz Deutschland hat der Einzelhandelsverband HDE einen Umsatz von 91 Milliarden Euro prognostiziert. Das ist ein Plus von 3,4 Milliarden gegenüber dem vergangenen Jahr. In Sachsen lasse sich der Anstieg auf die große Kauflaune der Menschen zurückführen. „Es gibt fast keine Sparquote mehr, also geben die Leute ihr Geld aus“, sagt Lucas.

Der Online-Handel wird laut HDE deutlich stärker wachsen als der Absatz in Fachgeschäften und Kaufhäusern. Letztere sind dennoch die erste Anlaufstelle für Weihnachtseinkäufe. Erst auf Platz drei kommt der Internethandel. Lucas sieht die Online-Konkurrenz gelassen. Viele stationäre Händler würden mittlerweile von der Nachfrage im Internet profitieren. Bereits jeder zweite Einzelhändler in Sachsen betreibe ein eigenes Online-Angebot.

Weniger gelassen sieht der Handelsverband die Regelungen zu den verkaufsoffenen Sonntagen. In sächsischen Städten und Gemeinden dürfen Einzelhändler maximal vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr veranstalten. Viele Orte haben sich einen oder gar zwei solcher Sonntage für die Adventszeit aufgehoben. In Dresden, wo lediglich ein einziger verkaufsoffener Sonntag pro Jahr erlaubt ist, fällt dieser auf den zweiten Adventssonntag. In Chemnitz und Leipzig ist jeweils der zweite und vierte Sonntag im Advent geöffnet. (dpa/sn)

zur Startseite