Handball RIO reist zum Derby nach Döbeln Bei der HSG Neudorf/Döbeln sind die Schwigon-Schützlinge wohl Außenseiter. Trotzdem ist das Selbstbewusstsein groß.

Riesa/Döbeln. Zum Jahresabschluss steht in der Region Mittelsachsen nochmal ein handballerischer Leckerbissen auf dem Programm. Wie es die Losfee so wollte, treffen in der zweiten Runde des HVS-Pokals die HSG Neudorf/Döbeln und die HSG Riesa/Oschatz aufeinander. Durch die regionale Lage kann man daher schon von einem „Derby“ sprechen, was durch die personelle Situation zusätzlich angeheizt wird. Schließlich wechselten einige RIO-Akteure vor der Saison zum Nachbarn.

Die Neudorf/Döbelner wollen dabei sicherlich ihren Ansprüchen aus den letzten Jahren im Landespokal gerecht werden, schafften sie es letztes Jahr bis ins Halbfinale, im Jahr davor ging es sogar bis ins Finale. Der zusätzliche Anreiz für die Gastgeber besteht auch darin, dass die Finalspiele des HVS-Pokals in der Döbelner Stadtsporthalle ausgetragen werden. Es ist somit mit einer hoch motivierten Döbelner Mannschaft zu rechnen.

Die RIO-Männer reisen jedoch mit viel Selbstbewusstsein in die Stiefelstadt. Die letzten Spiele haben gezeigt, was die Mannschaft um Kapitän Florian Wunder leisten kann und die positive Entwicklung wurde stets fortgesetzt. In Döbeln will man zum Jahresabschluss nochmals eine konzentrierte Leistung auf die Platte bringen und dem heimstarken Gastgeber so lange wie möglich Paroli bieten. Bis auf die Langzeitverletzten stehen Trainer Sören Schwigon alle Spieler zur Verfügung. Die Mannschaft hofft auch auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen.

Der Anpfiff des Derbys ertönt am Samstag um 18.30 Uhr in der Stadtsporthalle Döbeln. (ts)

