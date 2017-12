Riesaer Schwimmnachwuchs unter den Top Ten Die Elbestadt ist auch 2018 für das Schwimmfest unterm Tannenbaum im Gespräch.

Paula Geschke gehört zu den hoffnungsvollsten Nachwuchsschwimmern beim SC Riesa. Beim Schwimmfest unterm Tannenbaum am 1. Advent wurde sie neben zahlreichen weiteren SC-Athleten als Kadersportler ausgezeichnet. © SCR

Am ersten Adventswochenende kam im Riesaer Hallenschwimmbad der Schwimmnachwuchs des Freistaates zusammen. An zwei Wettkampftagen wurden unter den Acht- bis Zwölfjährigen die schnellsten Schwimmer des Landes ermittelt. Der Sportclub Riesa war mit 25 Mädchen und Jungen vertreten, um sich dem harten Wettbewerb von insgesamt 444 Teilnehmern aus 29 Vereinen zu stellen. Drei Riesaer waren ganz vorn mit dabei. Niklas Loßner, Stefan Müller und Michael Novacescu ließen ihre leistungsstärksten Jahrgangskollegen hinter sich und erreichten Medaillenränge. Darüber hinaus schwammen Jonas Albrecht, Paula Geschke, Sina Jenichen und Oskar Kießling unter die Top Ten der mit bis zu 71 Mitstreitern gut vertretenen Jahrgänge.

Michael Novacescu erreichte in der Gesamtwertung Platz 1 und ist mit 29,28 Sekunden über 50 Meter Schmetterling und 31,04 Sekunden über 50 Rücken der schnellste zwölfjährige Schwimmer des Landes. Auch Niklas Loßner schwamm in 33,34 Sekunden über 50 Meter Schmetterling auf das Siegerpodest und ließ 35 Jahrgangskollegen hinter sich. Der neunjährige Stefan Müller schlug über 50 Meter Freistil nach 33,95 Sekunden an und erreichte den Silberplatz im leistungsstarken Feld von 51 Athleten.

Am Rande des Wettkampfgeschehens wurden die Kadersportler der Saison 2017/18 ausgezeichnet. Insgesamt zehn Sportstädter haben sich durch ihre Leistungen für den Landeskader qualifiziert. Lea Marsch und Michael Novacescu erreichten die harten D-Kader-Normen. Jonas Albrecht, Paula Gallwitz, Paula Geschke, Max Klipphahn, Niklas Loßner, Stefan Müller, Meike Rosenberg und Aaliyah Schiffel wurden als E-Kadersportler ausgezeichnet. Dank der zahlreichen Kadersportler wurde der Sportclub Riesa erneut als Talentstützpunkt für den Schwimmsport bestätigt.

Das alljährliche Schwimmfest unterm Tannenbaum ist eine Pflichtveranstaltung des Sächsischen Schwimmverbandes. Bei der „Kleinen Sachsenmeisterschaft“ starteten am Samstag die Zehn- bis Zwölfjährigen, am Sonntag die Jüngsten der Jahrgänge 2008 und 2009. Die Veranstaltung wurde seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder in Riesa ausgetragen. Wegen optimaler Bedingungen und professioneller Organisation durch die Schwimmabteilung des Sportclub Riesa ist die Sportstadt auch für das nächste Jahr wieder als Austragungsort im Gespräch. (SZ/scr)

