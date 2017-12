Turnen Riesa turnt(e)

© Rainer Fleck

Riesa. Ausverkauft war die dritte Auflage von „Riesa turnt“ am Sonnabend in der WM-Sporthalle der Elbestadt. Die über 250 Sportlerinnen und Sportler, vom jüngsten Nachwuchstalent bis zu Medaillengewinnern und Finalisten bei deutschen und internationalen Meisterschaften, boten ein vielseitiges Programm der Turnkunst in Riesa. In einer bunten Abfolge von Showtanz, Kunstturnen, Sportakrobatik, Rhythmischer Sportgymnastik, Turnen, Cheerleading und Sportaerobic zeigten vier Riesaer Vereine (VfL Riesa, Riesaer Cheerleaderverein, SC Riesa und ESV Lok Riesa) auf eindrucksvolle Art, dass die Sportstadt lebt. Viele fleißige Helfer hatten die Sporthalle zuvor in eine weihnachtliche Turn(traum)landschaft verwandelt. Selbst der Weihnachtsmann machte einen kurzen Abstecher und war begeistert. „Riesa turnt“ wurde im Herbst 2012 von mehreren Sportenthusiasten ins Leben gerufen mit einem neuen Konzept für das ursprüngliche „Weihnachtsschauturnen“. Die Organisatoren werden sich in den nächsten Wochen zusammensetzen und bereits am Konzept für 2019 arbeiten. Dann vielleicht mit einer zweiten Veranstaltung oder gar einem Event in der Sachsen Arena.

