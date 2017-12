Fußball Riesa ist der Zuschauerkrösus Großenhainer begrüßten nach Stahl die meisten Fans zu den Heimspielen. Radebeul spielt meist vor einer Mini-Kulisse.

Symbolfoto © Claudia Hübschmann

Riesa. Insgesamt 2 280 Zuschauer kamen zu den bisher ausgetragenen acht Heimspielen der BSG Stahl Riesa. Mit einem Schnitt von 285 Besuchern pro Heimpartie führt Riesa die Zuschauer-Tabelle in der Fußball-Landesliga vor Großenhain (256) und Markranstädt (201) an. Im Radebeuler Weinbergstadion zählten die Kassierer dagegen durchschnittlich nur 70 Zahlende. Die bestbesuchte Partie war das Derby zwischen Großenhain und Riesa (749), während sich zum Duell zwischen dem VFC Plauen II und Radebeul nur 20 Unentwegte ins Stadion verirrten.

Laut dem SFV-Staffelbericht fielen in den 121 Spielen insgesamt 426 Treffer, davon acht Eigentore. Das entspricht einem Schnitt von 3,5. Die höchsten Siege feierten der FC Lößnitz gegen Riesa und die BSG Stahl gegen Plauen II (jeweils 7:0). Die Torschützenliste wird von Florian Mielke (Rapid Chemnitz) angeführt, der 15 Treffer markierte. Bester Torschütze der Riesaer ist Paul Kiontke (13), während für Großenhain Clemens Krüger zwölfmal zur Stelle war. Beim RBC war Richard Schöne mit sechs Treffern der bisher torhungrigste Kicker.

Plauener zahlen hohe Geldstrafen

Die Riesaer setzten 23 Akteure ein, Großenhain und Radebeul jeweils 22. Die meisten Spieler bot Plauen II auf (30). Die Schiedsrichter zückten zehn Rote und 22 Gelb-Rote Karten. In der Fair-Play-Wertung rangiert Hohenstein-Ernstthal auf Rang eins, gefolgt von Großenhain. Radebeuler ist Sechster, Riesa nur 13. Eine Partie wurde am Grünen Tisch gewertet, da Plauen II in Grimma nicht angetreten war. Die Muldestädter bekamen die drei Zähler zugesprochen – und die Plauener bleiben die Sorgenkinder der Liga. Wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls wurden dem VFC II sechs Punkte abgezogen. Zudem sprach das Sportgericht eine Geldstrafe in Höhe von 2 600 Euro aus. Schon zuvor waren die von der Insolvenz bedrohten Plauener zur Kasse gebeten worden (800 Euro), weil sie in einem Freundschaftsspiel sieben (!) Spieler ohne Spielberechtigung eingesetzt hatten.

zur Startseite