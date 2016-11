Rätsel um toten Radfahrer Spaziergänger finden einen leblosen Mann auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau. Die Polizei sucht Zeugen.

In dieser Idylle am Gondelteich entdeckten jetzt Spaziergänger einen leblosen Radfahrer. © Klaus-Dieter Brühl

Diesen Spaziergang werden zwei Passanten, die am Mittwoch kurz vor 17 Uhr übers Landesgartenschaugelände schlenderten, so schnell nicht vergessen. Sie machten auf der Insel zwischen den beiden Gondelteichbrücken einen schaurigen Fund. Dort lag ein Mann, der offensichtlich mit seinem Rad gestürzt war. Er war am Kopf verletzt und rührte sich nicht. Die beiden Spaziergänger riefen sofort die Polizei und den Notarzt an.

Die Sanitäter versuchten den Mann noch zu reanimieren. Doch auf dem Weg ins Krankenhaus konnte der Notarzt nur noch dessen Tod feststellen.

Die Polizei fand in der Kleidung des Mannes dessen Ausweis. Er ist 58 Jahre. Weitere persönliche Informationen gibt die Pressestelle der Polizeidirektion Dresden nicht bekannt. Lediglich, dass er mit einem silbergrauen Herrenrad und mehreren Einkaufsbeuteln unterwegs war. Bisher ist nicht bekannt, ob Alkohol im Spiel war.

Spuren von Fremdeinwirkung gebe es derzeit nicht. Dennoch sucht die Polizei Zeugen, die den Mann gesehen haben. Hinweise bitte an die Dresdner Polizei telefonisch unter 0351 – 483 2233.

zur Startseite