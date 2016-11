Projekt für weibliche Geflüchtete Buntes Meißen plant mit 150 000 Euro für 2017 und will Neues auf die Beine stellen.

Für den Internationalen Garten an der Großenhainer Straße in Bohnitzsch hatte der Verein ein Budget in Höhe von 36 290 Euro zur Verfügung. © Claudia Hübschmann

Aussagen zu den Finanzen des Bündnisses „Buntes Meißen“ haben jetzt führende Mitglieder vor den Meißner Stadträten getroffen. So liegt das Gesamtbudget für die vom Verein betriebene Begegnungsstätte an der Rauhentalstraße bei ca. 52 000 Euro. Reichlich 45 000 Euro davon seien aus Fördermittel vom Freistaat bereitgestellt worden, der Rest durch Spenden und Mitgliedsbeiträge.

Für den ebenfalls vom Verein organisierten Internationalen Garten an der Großenhainer Straße in Bohnitzsch hatte der Verein ein Budget in Höhe von 36 290 Euro zur Verfügung, davon kamen ca. 31 000 Euro vom Freistaat. Der hatte auch die insgesamt zwei festen Stellen für das Bündnis finanziell gewährleistet. Daraus habe man allerdings vier Teilzeitstellen geschaffen, um allen Aufgaben gerecht zu werden. In 2017 plane der Verein mit 150 000 Euro. Vorbereitet werden soll – sollte der Förderantrag dafür positiv beschieden werden – ein Projekt, das explizit geflüchteten Frauen bei der Integration helfen soll. (SZ/mhe)

