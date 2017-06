Problem im Brunnen gelöst

Am Kulturpalst sprudelt es wieder klar © Arvid Mueller

Das Wasser im westlichen der drei Brunnen vor dem Kulturpalast sprudelt wieder klar. Wie aus einer Laboruntersuchung hervorgeht, hatten offenbar metallische Bestandteile das Wasser bräunlich verfärbt. Sie lagen über den Grenzwerten, wie ein Stadtsprecher auf SZ-Anfrage mitteilt. Unklar ist allerdings noch immer, wo genau im Leitungssystem sich der Rost gelöst hatte und warum nur einer der Brunnen betroffen war. In den vergangenen Wochen wurde das Brunnenwasser mehrfach abgelassen, der Filtersand ausgewechselt und die Anlage komplett gereinigt.

Am 10. Mai war das bräunliche Wasser Mitarbeitern des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft zum ersten Mal aufgefallen. Daraufhin wurde der Brunnen abgestellt und die Technik untersucht. Dabei waren die drei Brunnen vor dem sanierten Kulturpalast erst am 26. April in Betrieb gegangen. Nachdem das Problem nun gelöst zu sein scheint, werden der Beckenrand und die Platten, die sich durch das Wasser verfärbt hatten, gereinigt. (SZ/noa)

