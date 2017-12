Priestewitz gewinnt auch in Dresden Hagen Nitzsche und Sebastian Schwarz gewannen Ihre Duelle.

Symbolbild © Uwe Soeder

Dresden. In der OKV-Meisterliga (120 Wurf) reisten die Kegler des SV Traktor Priestewitz am letzten Spieltag der Hinrunde nach Dresden. In der neuen Ballsportarena wartete der Dresdner SV 1910.

Nach den guten Ergebnissen der vergangenen Wochen wollten die Priestewitzer natürlich auch in der Landeshauptstadt punkten. Hagen Nitzsche (519) und Sebastian Schwarz (539) gewannen Ihre Duelle und stellten die Zeichen auf Sieg. Im Mittelpaar musste Jürgen Kunow (524) zwar den Mannschaftspunkt abgeben, aber Hans-Jörg Hähne (489) gewann sein Spiel. Das Schlusspaar Karsten Hähne (Tagesbester mit 570) und René Eifrig (548) holten weitere zwei Mannschaftspunkte zum Endstand von 7:1 Punkten und 3 189:3 118 Gesamtkegel für die Priestewitzer. (H. Nitzsche)

