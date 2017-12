Fußball Pokalkracher in Kreinitz und Canitz Schuldenfrei ins neue Jahr: Die Ende Oktober ausgefallenen Partien werden an diesem Wochenende nachgeholt.

Nur zehn Gegentreffer in 13 Spielen kassierte die Abwehr des Meißner SV in der laufenden Saison. Auch der Lommatzscher Pascal Kahlert hatte es da schwer. Am Sonntag will der MSV der SG Kreinitz ein (Pokal-)Bein stellen. © Gerhard Schlechte

Landkreis. Der nasse Herbst, der frühe Winter haben die Fußballer schon jetzt in Zeitnot versetzt. In beinahe allen Ligen geht es mit ausstehenden Punktspielen ins neue Jahr. Entsprechend vollgestopft werden die Terminkalender ab Februar/März sein.

Zumindest im Kreispokal der Männer hält sich der Kreisverband Fußball Meißen allerdings schadlos. Nachdem fünf Partien im Achtelfinale Ende Oktober wegen eines Orkans abgesagt werden mussten, sollen sie nun an diesem Wochenende über die Bühne gehen. Allerdings muss das Wetter „mitspielen“. Denn vier von fünf Gastgebern verfügen über keinen Kunstrasenplatz, so dass Regen und Schnee auch diesmal durchaus für neuerliche Ausfälle sorgen könnten.

So oder so: Das Achtelfinale hält in jedem Fall zwei absolute Pokalkracher für die Fans bereit. Beide finden am Sonntag statt. In Kreinitz erwartet die dortige SG den Meißner SV 08. Nachdem beide Teams erst im Frühsommer aus der Landesklasse abgestiegen waren, galten sie auf Kreisebene von Anfang an als große Favoriten für den Titel. Zumindest der Meißner SV hat diese Ansprüche auch auf dem grünen Rasen geltend gemacht, liegt auf dem zweiten Tabellenrang und sorgte mit Kantersiegen gegen Teams aus dem unteren Drittel für Furore. Auch der aktuelle Spitzenreiter SG Canitz sowie die Überraschungsmannschaft vom Lommatzscher SV wurden geschlagen nach Hause geschickt. Die einzigen beiden Niederlagen gab es jeweils beim 0:1 daheim gegen Pokalverteidiger Tauscha sowie auswärts bei der Reserve des Großenhainer FV.

Gastgeber Kreinitz überwintert auf Platz fünf, hat jedoch wegen der noch immer ausstehenden Wertung des abgebrochenen Spiels gegen Lommatzsch eine Begegnung weniger in der Statistik. Mit Rene Kögler stellen die Gastgeber den derzeit erfolgreichsten Torjäger der Liga – von 45 Treffern gehen allein 23 auf sein Konto. Zuletzt zeigte er sich bei der 2. Mannschaft von Stahl Riesa mit drei Toren beim 7:0 in Trefferlaune. Einen ausgemachten Favoriten fürs Pokalspiel gibt es trotzdem nicht. Und auch in der Hinrunde der Kreisoberliga war es beim 2:2-Remis eng.

Der zweite „Knaller“ geht in Canitz über die Bühne. Die dortige SG empfängt als Spitzenreiter der Liga den Drittplatzierten Großenhainer FV 2. Das Liga-Spiel vor fünf Wochen in der Röderstadt gab einen kleinen Vorgeschmack. Zehn Minuten vor Schluss ging Großenhain in Führung, quasi mit dem Schlusspfiff drehte Canitz die Begegnung zum 1:2. Es war der Auftakt einer langen Siegesserie über sieben Spiele. Die letzte Pleite kassierten die Canitzer am 23. September beim 0:2 gegen den Meißner SV.

Die GFV-Reserve steigerte sich nach durchwachsenem Auftakt, legte im Oktober ebenfalls eine Serie von fünf Siegen hin. Dennoch gelten die Canitzer als leichter Favorit.

Das Viertelfinale bereits erreicht haben Titelverteidiger LSV Tauscha, der TSV 1862 Radeburg sowie Kreisligist LSV Barnitz. Einziger Bewerber aus der 2. Kreisklasse ist der SV Stauchitz 47. Für den Tabellenführer stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht. Er hat gegen die Reserve des SV Fortschritt Meißen-West Heimvorteil.

Alle Spiele beginnen bereits 12.30 Uhr. Denn Verlängerung oder Elfmeterschießen sind nirgendwo ausgeschlossen.

zur Startseite