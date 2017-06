Platte am Pirnaischen Platz wird verkauft Nach dem Wohnungsbrand stellt sich nun heraus, dass der bisherige Eigentümer Mängel nicht beseitigt hat.

Vergangene Woche Donnerstag hat es in einem alten DDR-Hochhaus am Pirnaischen Platz gebrannt. © Roland Halkasch

Von der Aufregung der vergangenen Woche zeugen nur noch Rußflecken an der Hausfassade. An Himmelfahrt war in einer Wohnung in der vierten Etage des Plattenbaus auf der Grunaer Straße 5 ein Feuer ausgebrochen. Nun stellt sich heraus, dass der bisherige Eigentümer – die israelische Segal Group – Mängel beim Brandschutz nicht beseitigt hat.

Bereits im April vergangenen Jahres hatte das Bauaufsichtsamt diese bemerkt eine Verbesserung angeordnet. „Da nichts umgesetzt wurde, wurden mehrfach Zwangsgelder erlassen“, teilt Stadtsprecher Karl Schuricht auf SZ-Anfrage mit. Ob die Lücken beim Brandschutz das Feuer in irgendeiner Form begünstigt haben, können oder wollen weder Stadtverwaltung, Feuerwehr noch Polizei beantworten. Die Stellen verweisen stattdessen aufeinander.

Auch die Brandursache ist bislang noch unklar. Das Feuer hatte die Wohnung so zerstört, dass diese bislang nicht herausgefunden werden konnte. „Selbstverständlich wird aber weiter ermittelt und dies, aufgrund der unklaren Brandursache, in alle Richtungen“, sagt Polizeisprecher Marko Laske. Entsprechend wird auch der Mieter des Apartments überprüft. Der war zum Brandzeitpunkt nicht vor Ort, so Laske. Er wurde mittlerweile in einer Übergangswohnung untergebracht.

Während die Ermittlungen nur schleppend vorankommen, keimt neue Hoffnung auf, dass sich an dem heruntergekommenen Zustand, dem der Plattenbaublock seinen Spitznamen „Assi-Hochhaus“ zu verdanken hat, etwas ändert. Denn wie Stadtsprecher Schuricht mitteilt, wird das Objekt gerade verkauft. Wer der Interessent ist, will die Stadt allerdings nicht mitteilen. Auch ob der künftige Eigentümer eine Sanierung beabsichtigt, wird nicht beantwortet. Man sei aber optimistisch bezüglich der Mangelbeseitigung beim Brandschutz.

