Ohne Fördergeld geht beim Denkmalschutz nichts Im nächsten Jahr will der Verein Kulturdenkmal Wilder Mann die Fassade des Gasthofes an der Durchfahrt sanieren. Doch es gibt ein Problem.

Es ist deutlich zu sehen. Die Witterung setzt den Sandsteingewänden auf der noch nicht sanierten Seite des Wilden Mannes zu. Es bröckelt. „Sandstein ist weich. Ist er nicht geschützt, wird er im Laufe der Jahre durch die Witterung zerstört“, sagte der Freie Architekt Thorsten Kühnrich. Teile der Gewände seien so stark zerstört, dass sie einsturzgefährdet sind, so der Fachmann. Bei der notwendigen Sanierung gehe es nicht nur um Schönheit, sondern um Statik. „Der beste Schutz ist der konstruktive. Das heißt, wenn es einen Dachüberstand gibt, der verhindert, dass die Gewände ständig der Witterung ausgesetzt sind“, so Kühnrich. Bei dem sanierungswürdigen Teil handelt es sich um das Ursprungsgebäude aus dem Jahr 1849. Mindestens acht Fenstergewände sind betroffen. Die Holzfenster selbst können aufgearbeitet werden. Der Putz und das Sockelmauerwerk müssen ausgebessert werden.

Deshalb steht die Sanierung der Fassade auf der Seite der Durchfahrt ganz oben auf der Prioritätenliste des Vereins. „Wir wollten dieses Vorhaben im nächsten Jahr realisieren. Dafür benötigen wir allerdings Fördergeld. Wir sind auf die Unterstützung durch den Freistaat angewiesen“, sagte die Vorsitzende des Vereins Kulturdenkmal Wilder Mann Monika Fischer. Deshalb macht sie sich auch dafür stark, dass das notwendige Geld in den Haushalt des Landes Sachsen eingeplant wird. Beim Entwurf steht beim Denkmalpflegeprogramm bisher eine schwarze Null. Deshalb hat Monika Fischer wie andere Eigentümer von Denkmälern in der Region einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten unterschrieben (DA berichtete). Insgesamt unterzeichneten 28 Vereine, Besitzer von Drei- und Vierseithöfen oder kleinen Schlössern den Brief. In diesem heißt es: „Wir haben Denkmale vor dem Abriss bewahrt, sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und kämpfen täglich für ihren Erhalt.“ Auf der Fahne der Denkmaleigentümer steht auch die kulturelle Belebung des ländlichen Raumes und die Sicherung der Arbeitsplätze vieler kleiner regionaler Handwerksbetriebe durch die Bautätigkeit. „Das Programm ist für uns so wichtig, weil es das einzige ist, bei dem Eigenleistungen möglich sind und anerkannt werden. Das ist für Vereine und private Bauherren ganz wichtig“, so Monika Fischer. Im vergangenen Doppelhaushalt für die Jahre 2014/15 waren für die Denkmäler in Sachsen 4,5 Millionen Euro eingeplant und ausgegeben worden.

„Für uns war das Förderprogramm des Freistaates eine wichtige Voraussetzung für den Start der Arbeiten am Wilden Mann. Ohne diese finanzielle Unterstützung hätten wir vor drei Jahren nicht loslegen können“, sagte Monika Fischer.

Die Staatskanzlei bestätigte, dass der Brief an den Ministerpräsidenten eingegangen ist. Es sei üblich, dass Fachleute mit der Antwort betraut werden. In diesem Fall ist es das Innenministerium, dem der Denkmalschutz unterstellt ist. Jetzt seien die Landtagsabgeordneten gefordert, die über den Haushalt diskutieren.

