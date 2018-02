Oberbürgermeister in Brüssel

Torsten Pötzsch, OB von Weißwasser. © Joachim Rehle

Weißwasser. Weißwassers Oberbürgermeister und Sprecher der Lausitzrunde Torsten Pötzsch (Klartext) ist am gestrigen Montag nach Brüssel zur Europäischen Kommission gereist. Das bestätigte er dem TAGEBLATT. Hintergrund der Reise ist der anstehende Strukturwandel im Zuge des Ausstiegs aus der Kohleverstromung in der Lausitz. Bereits in der vergangenen Woche, so Pötzsch, habe er sich mit dem Europaabgeordneten Christian Ehler (CDU), dem Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Schulze (CDU) sowie mit Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier (parteilos) in Berlin getroffen, um die Beratung in Brüssel vorzubereiten.

Die Lausitzrunde fordert eine „Europäische Modellregion Lausitz“, die mit einem Regionalfonds aus EU-Mitteln ausgestattet wird. Die EU ihrerseits muss im Zuge des Kohle-Ausstiegs elf Kohlegebiete im Blick behalten. (ckx)

