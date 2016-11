Nicht schick, sondern schön Fachleute untersuchen derzeit Wände und Farben im Ritterssal auf Schloss Batzdorf, um ein Konzept für die Restaurierung zu finden.

Kathrin Christl hat schon 1992 eine Arbeit über den Batzdorfer Rittersaal geschrieben. Nun soll er restauriert werden. © Claudia Hübschmann

Nein – in einem Farbenfeuerwerk wird der Rittersaal nie erstrahlen. Eher gedämpfte, zurückhaltende Töne werden zu finden sein – wenn es denn dazu kommt, dass die Bemalung einmal restauriert werden kann. Um dies vorzubereiten, waren Holzrestauratoren schon zugange. Sie haben die Bemalung an den Deckenbalken vorsichtig wieder zum Vorschein gebracht und ein Stück der Bretterlagen zwischen den Balken so lasiert, dass es nicht nach frischem Holz aussieht, sondern sich den jahrhundertealten Balken angleicht.

Die beste Kennerin des Rittersaales auf Schloss Batzdorf, der 1554 errichtet worden ist, ist Kathrin Christl. „Ich habe 1992 meine Abschlussarbeit über den Rittersaal geschrieben“, erklärt die Restauratorin. Was dessen Ausmalung betrifft, so datiert die erste Fassung aus dem Jahr 1600 unter Ernst von Miltitz – sie ist also vor mehr als 400 Jahren entstanden.

Ganz so alt ist der Wappenfries, der unter der Decke über den Fenstern des Saals entlangläuft nicht. „Der jetzt sichtbare ist von 1650“, so Kathrin Christl. „Wenn man den darunter liegenden freilegen würde, würde man diesen zerstören.“ Außerdem sind die Restauratoren noch mit einem anderen Problem konfrontiert. In DDR-Zeiten ist ein Teil des Wappenfrieses mit Silikatfarbe überstrichen worden, die sich sehr schwer freilegen lässt.

„Es gibt derzeit 27 sichtbare Wappen“, sagt Restaurator Michael Gruner, der auch zum Schlossverein gehört. „Aber insgesamt könnten es um die 40 sein.“ Seit September arbeiten er und Kathrin Christl daran, eine Musterachse zu erarbeiten. Das heißt, sie legen von der Decke, also von den sie tragenden Balkenköpfen, bis zum Fußboden die verschiedenen Farbschichten frei. Damit soll ein Eindruck vom Zustand der verschiedenen Wandflächen gewonnen werden, der wiederum die Voraussetzung dafür ist, ein Restaurierungskonzept für den gesamten Saal zu erarbeiteten. Und natürlich dafür eine Kostenschätzung für die notwendigen Arbeiten vorzulegen. Was den Rittersaal betrifft, so weist er insofern eine Besonderheit auf, als er nach dem Krieg als Flüchtlingsunterkunft für die aus dem Osten vertriebenen Deutschen diente. Da waren Zimmer in den Saal gebaut worden, was sich noch in rosa Wandfarbtönen und Wandmalereien mit der Gummiwalze nachvollziehen lässt.

Betritt man den Rittersaal heute, so macht er einen eher düsteren Eindruck. Das war nicht immer so, „der Gesamteindruck war ein freundlicher, hellerer “, sagt Michael Gruner. „In der Erstfassung gab es zwei Ockerbänder mit einem floralen Muster dazwischen.“ Ihm und seinen Kollegen gehe es nicht darum, einen schicken Saal herzustellen, sondern behutsam zu erhalten, auch mal Fragmente stehenzulassen und die verschiedenen Farbschichten in ihrem Erhaltungszustand zu festigen und zu erhalten. „Tot restaurierte Säle gibt es in Sachsen genug.“

Ende des Jahres soll die Musterachse fertig sein, und im kommenden Frühjahr das Sanierungskonzept stehen, um eine Förderung für die Restaurierung des Rittersaals beantragen zu können. Schon jetzt findet es Anklang, dass er nicht schick ist, sagt Kathrin Christl: „Viele, die hier heiraten, finden den morbiden Charme des Saals schön.“

