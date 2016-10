Neugierige Blicke ins neue Bürgerhaus Das Zukunftsforum hat sich im Kirchgemeindehaus umgesehen. Das bietet alles, was nötig ist – auf dem Stand von vor 88 Jahren.

Pfarrer Heiko Jadatz (links) führt die ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder des Zukunftsforums durch das Kirchgemeindehaus. Es soll in Zukunft von der Gemeinde und allen anderen Roßweinern gemeinsam als Bürgerhaus genutzt werden. Es bietet Platz für Veranstaltungen, Treffen kleinerer Gruppen, Beratungen und, um kreativ zu werden. © Dietmar Thomas

In der Zukunftswerkstatt ist die Idee entstanden, ein für alle offenes Bürgerhaus zu etablieren. Jetzt haben sich die Ehrenamtlichen, die in diesem Kreis mitarbeiten, zum ersten Mal Räume angeschaut, die am ehesten infrage kommen: die des Kirchgemeindehauses am Schuldurchgang. Nachdem sich die Stadträte die Immobilie schon einmal angeschaut hatten, gestaltete Pfarrer Heiko Jadatz nun den Rundgang für die Ideengeber. Zuvor hat es laut Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) auch schon eine Runde mit einem Planer gegeben.

Aus der brachte Lindner mit, dass denkbar ist, im Saal die Hinterfront der Bühne zu öffnen und durch Fenster mehr Licht hereinzulassen. Das hält Jörg Senf, der längere Zeit im Kirchgemeindehaus gewohnt hat, für sinnvoll. Er würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sprach von einer Glasfont, vielleicht sogar einer, die zu öffnen ist. „So kann die Bühne beidseitig, also auch vom Garten aus, genutzt werden“, so seine Begründung.

Die Bühne befindet sich am Ende des jetzigen Gemeindesaales, der schätzungsweise 100 bis 150 Personen Platz bietet. Von der Bühne aus führt eine Treppe zu einem Nebenraum, der bei Veranstaltungen gut als Backstage- oder Garderobenraum genutzt werden kann. In diesem Zimmer ist etwa für ein Dutzend Leute Platz. „Hier treffen wir uns zu kleineren Beratungsrunden“, erklärte der Pfarrer. Im Vorfeld befindet sich jetzt die Garderobe. Aber auch eine Kaffeetafel stand dort schon. Platz für ein Büro für den künftigen Leiter des Bürgerhauses gebe es womöglich in der jetzigen Bibliothek. Der schließt sich eine Küche an. Gegenüber gibt es eine Toilette.

Kerstin Stenker, die sich für die Belange junger Familien einsetzt, wollte wissen, ob der große Saal abgeteilt werden kann. Für Krabbelgruppen mit derzeit nur wenigen Teilnehmern sei der Saal einfach zu groß, das Beratungszimmer aber möglicherweise wieder zu klein, wenn die Kinder noch Platz zum Spielen haben sollen. Mit Raumteilern habe sich die Gemeinde auch schon einmal beschäftigt, zu einer finanzierbaren und optisch vertretbaren Lösung sei man jedoch nicht gekommen, sagte der Pfarrer. Fest steht, es gibt einen großen und einen kleinen Raum, aber nicht für jede Nutzergruppe Platz, sich auszubreiten und Utensilien stehenzulassen.

„Im Wesentlichen soll die Raumaufteilung so erhalten bleiben“, so Heiko Jadatz. Lediglich eine Trennung der Räume für die Gemeinschaft und des Zugangs zur Wohnung im Obergeschoss sei vorgesehen und auch sinnvoll. Prinzipiell ist geplant, im nächsten Jahr mit den nötigen Modernisierungen zu beginnen. Unter anderem sollten die Fenster erneuert, die Sanitäranlagen auf heutigen Standard gebracht und behindertengerecht ausgebaut werden.

Dass beim Ausbau in jedem Fall an alles gedacht werden kann, was Menschen mit Beeinträchtigungen benötigen, sagten weder der Pfarrer noch der Bürgermeister zu. Friedrich Brixi wünschte sich, dass Induktionsschleifen eingebaut werden, um Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen entgegenzukommen. Außerdem riet er davon ab, das Holzparkett zu ersetzen. „Nur darauf können Gehörlose überhaupt tanzen, weil das Holz Schwingungen überträgt“, erklärte er. Doch diese Sorge ist unbegründet. Der Parkettboden soll erhalten bleiben. Überhaupt äußerten die Teilnehmer nach der Besichtigung, dass sich die Nutzer dem funktionellen Haus anpassen sollten – und nicht umgekehrt.

Zum weiteren Ablauf sagte der Bürgermeister, dass es wahrscheinlich zur Gründung eines Trägervereins kommen soll. Der muss den Hut aufhaben, wenn es um das Beantragen von Fördergeld und die Investitionen geht. Auch müssen mit dem jetzigen Eigentümer, der Kirchgemeinde, noch Verträge und Konditionen ausgehandelt werden. Für die kirchgemeindliche Nutzung soll das künftige Bürgerhaus ebenfalls noch offen stehen.

„Ich denke, dass wir hier 2018 mit ersten konkreten Angeboten starten können“, stellte der Bürgermeister in Aussicht. Die Hausleitung soll in der Anfangszeit über ein Programm gefördert werden, in dem es Zuschüsse für den Ausgleich sozialer Defizite gibt. Ob Roßwein mit genau dieser Idee in das Programm aufgenommen worden ist, steht im Moment noch gar nicht fest. Die Kommune hofft noch im Oktober auf konkrete Aussagen dazu.

