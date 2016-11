Neuer Zugang zu Rothschönberger Stolln Damit Meißen bei einem Bergsturz nicht überflutet wird, saniert das Oberbergamt einen alten Schacht.

Großes Mundloch vom Rotschönberger Stolln © Wolfgang Wittchen

Es stand 2002 auf Messers Schneide. Die Starkregenfälle im August machten sich im Erzgebirge mit Rekordregenmengen von bis zu 300 Litern pro Quadratmeter bis tief unter der Erde bemerkbar. Der Rothschönberger Stolln, welcher seit Ende des 19. Jahrhunderts das Grubenwasser des Brandner und Freiberger Bergreviers über die Triebisch in die Elbe entwässert, stürzte an mehreren Stellen in sich zusammen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätten sich die Wassermassen in den alten Zechen gestaut, nur um sich dann umso machtvoller ihren Weg durch das Triebischtal zu bahnen. Immerhin beträgt der Wasserdurchfluss im Stolln pro Sekunde knapp 700 Liter.

Im Sächsischen Oberbergamt in Freiberg haben die Verantwortlichen Konsequenzen aus der Beinahe-Katastrophe gezogen. Nicht nur, dass der Rothschönberger Stolln aufwendig saniert wurde, jetzt hat er auch noch einen neuen Zugang erhalten. Wie die in Chemnitz erscheinende Tageszeitung Freie Presse berichtet, wurde für die Summe von fünf Millionen Euro im Freiberger Ortsteil Zug der Drei-Brüder-Schacht rekonstruiert, um durch diesen im Notfall schnell in den Stolln einfahren zu können. Wie es in der Zeitung weiter heißt, wurden dazu seit 2013 insgesamt 120 Tonnen Stahl und 100 Tonnen Spritzbeton verbaut. (SZ/pa)

