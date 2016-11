Neuer Zebrastreifen am Busbahnhof Zwischen Großenhainer- und Ludwig-Richter-Straße soll bis Ende November ein Fußgängerüberweg entstehen.

© Symbolbild/Hübschmann

Ein Gefahrenpunkt für Fußgänger am Meißner Bahnhofsareal soll bald der Vergangenheit angehören. Nach mehreren Hinweisen von Bürgern, die Probleme haben, die stark frequentierte Großenhainer Straße überqueren zu können, um vom Busbahnhof auf die Ludwig-Richter-Straße oder andersrum zu gelangen, ist jetzt eine Lösung in Sicht. Auch einen tödlichen Unfall hatte es an dieser Ecke schon gegeben.

Während der letzten Stadtratssitzung am vergangenen Mittwoch erklärte Meißens Erster Bürgermeister Markus Renner, dass das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) signalisiert habe, dass zwischen Busbahnhof und Ludwig-Richter-Straße ein Fußgängerüberweg angelegt werden soll. „Nach den uns durch das Lasuv weitergegebenen Informationen soll der Fußgängerüberweg bis spätestens Ende November fertiggestellt sein, um die Situation für Fußgänger an dieser Gefahrenstelle zu verbessern“, so Renner.

Neben dem Anlegen des Überweges werde auch die Beleuchtung an Ort und Stelle verbessert, damit Fußgänger in Zukunft von Autofahrern eher und besser wahrgenommen werden. (SZ/mhe)

