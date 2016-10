Neuer Discounter geplant In Großharthau liegt für den Bau eines Marktes ein Bebauungsplan vor. Die Entscheidung steht aus.

Seit Jahren wird in Großharthau über einen Einkaufsmarkt diskutiert. Nun kommt wieder Bewegung in das Vorhaben. Am Donnerstag stimmen die Gemeinderäte über den Bebauungsplan „Lebensmittelmarkt Großharthau, Zur Wesenitzaue“ ab. Zu den Hintergründen einer Neuansiedlung auf dem bisherigen Festplatz der Feuerwehr – dort, wo bislang der Weihnachtsmarkt stattfindet – wollte sich Großharthaus Bürgermeister Jens Krauße (SPD) vorab nicht äußern. Klar ist, dass sich die Verwaltung seit Langem um eine Lösung bemüht und es jetzt einen interessierten Investor geben muss.

Ein breit sortierter Einkaufsmarkt für Lebensmittel fehlt bislang für die Gemeinde und ihre Umgebung, die mit der Schaffung neuer Wohnungen und Baugebiete auf Wachstum ausgerichtet ist. Ein Discounter würde Infrastruktur und Attraktivität weiter verbessern. Die Sitzung wird Aufschluss darüber geben, wie konkret das Vorhaben jetzt ist. Sie beginnt um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. (cm)

