Mit Volldampf voraus

Weißwasser. Für viele Schaulustige hat nicht nur das vergangene Wochenende, sondern auch der Montag an der Weißwasseraner Bahnhofsbrücke und der Bahnsteig einiges zu bieten gehabt. Mehrmals nämlich zog eine Dampflokomotive mit und ohne Schüttgutwagen aus den 1960er-Jahren an den Weißwasseranern vorbei.

Eine private Gesellschaft hatte das Schauspiel inszeniert und ließ die Lok zwischen Weißwasser und Görlitz pendeln. Mit Videokameras und Fotoapparaten bestückt, verfolgten viele Zugfans das Schauspiel am Montagmorgen nicht nur in Weißwasser, sondern auch auf der Strecke. Neben der Fotofahrt wollte der Veranstalter auf den historischen Hintergrund hinweisen: 1988 wurde in Weißwasser der Dampfbetrieb eingestellt.

