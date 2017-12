Fußball Meißner SV scheitert in Kreinitz Die Domstädter unterliegen nach 2:0-Führung mit 2:3. Stauchitz steht als einziger Vertreter der 2. Kreisklasse im Viertelfinale.

Symbolfoto © Claudia Hübschmann

Stauchitz. Der Tabellenführer der untersten Liga im Kreis Meißen, der SV Stauchitz, setzte sich im Achtelfinale um den Kreispokal mit einem 2:1 (0:0) gegen die zweite Mannschaft des SV Fortschritt Meißen-West durch. Die Gäste waren durch Steve Schilde in Führung gegangen, doch Dominik Blochwitz und Bastian Voigt drehten den noch Spieß um. „Einfach Wahnsinn! Das ist riesig“, sprudelte es aus dem 21-jährigen Siegtorschützen heraus.

Für die Meißner Teams war dagegen im Viertelfinale Endstation. Die „Erste“ von Fortschritt Meißen-West hatte bereits Ende Oktober beim Pokalverteidiger LSV Tauscha mit einem 0:3 die Segel gestrichen. Aber auch beide Vertretungen des Meißner SV schieden aus. Die zweite Garnitur unterlag der BSG Stahl Riesa II mit 1:7. Damit steht zum ersten Mal seit dem Aufstieg der „Ersten“ in die Landesebene eine Stahl-Mannschaft wieder in einem Viertelfinale.

Im Top-Spiel dieser Pokalrunde kassierte die erste Mannschaft des MSV als Tabellen-Zweiter der Kreisoberliga bei der SG Kreinitz eine 2:3-Niederlage. Dabei führten die Gäste zur Pause mit 2:0. Bernd Köster verwandelte einen Strafstoß, Christian Böhme traf mit dem Halbzeitpfiff. „Wir haben die ersten 45 Minuten gründlich verschlafen. In der zweiten Hälfte sind wir zurückgekommen und haben sicher nicht unverdient noch drei Tore markiert“, erklärte der Kreinitzer Torjäger Rene Kögler. Der 30-Jährige erzielte den Ausgleich. Es war bereits sein 27. Pflichtspieltor in dieser Saison. Zuvor hatte Felix Bellmann den Anschluss markiert. Der Siegtreffer ging auf das Konto von Mike Wachsmann in der 83. Minute. „Ausgerechnet der langzeitverletzte Wachsmann schießt uns ins Viertelfinale. Wir alle gönnen ihm diesen Treffer“, freute sich Kögler. Zuvor hatte auf Meißner Seite Andre Salomon mehrere gute Einschussmöglichkeiten liegenlassen. MSV-Trainer Mike Kutsche wurde nach einigen verbalen Ausfällen in der Schlussphase von der Trainerbank verwiesen.

Eine heftige 3:7-Pleite musste der SV Strehla beim TSV Radeburg II einstecken. Zwar führte der Kreisoberligist zwischenzeitlich mit 2:0, musste danach aber klein beigeben. Im Team der Radeburger, Tabellen-Elfter in der Kreisliga, trafen alle drei eingesetzten Spieler namens Klotsche: Tommy sogar zweifach, Christopher und Richard jeweils einmal. Michael Kotsch, Tim Peukert sowie ein Eigentor von Rene Dittmann machten den Radeburger Torreigen perfekt.

Mit einem 1:0-Sieg über den Großenhainer FV II endete für die SG Canitz die erste Saisonhälfte erfolgreich. „Wir sind hochzufrieden, denn wir sind Tabellenführer in der Kreisoberliga und stehen zudem im Viertelfinale des Pokals“, lautete das Statement von Trainer Frank Lehmann. Das einzige Tor in der Partie gegen die Landesliga-Reserve fabrizierte David Valz mit Wiederbeginn zur zweiten Halbzeit.

Die Auslosung für das Viertelfinale im Kreispokal findet im Rahmen der Hallenkreismeisterschaften statt. Spieltermine sind der 24. und 25. Februar 2018.

